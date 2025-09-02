CHP MYK olağanüstü toplantısı sona erdi
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Merkez Yönetim Kurulu (MYK) olağanüstü toplantısı sona erdi.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 02 Eylül 2025 20:27, Son Güncelleme : 02 Eylül 2025 20:28
CHP İstanbul İl Kongresi'nin iptali için açılan davada CHP İl Başkanı Özgür Çelik'in görevinden uzaklaştırma kararının alınmasının ardından, CHP Genel Başkanı Özgür Özel başkanlığında MYK toplantısı gerçekleştirildi. Genel merkez binasında gerçekleştirilen toplantı yaklaşık 1 saat 45 dakika sürdü. Edinilen bilgilere göre, toplantıda kararın ardından partinin izleyeceği yeni yol haritası görüşüldü.