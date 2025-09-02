CHP MYK olağanüstü toplantısı sona erdi

CHP İstanbul İl Kongresi'nin iptali için açılan davada CHP İl Başkanı Özgür Çelik'in görevinden uzaklaştırma kararının alınmasının ardından, CHP Genel Başkanı Özgür Özel başkanlığında MYK toplantısı gerçekleştirildi. Genel merkez binasında gerçekleştirilen toplantı yaklaşık 1 saat 45 dakika sürdü. Edinilen bilgilere göre, toplantıda kararın ardından partinin izleyeceği yeni yol haritası görüşüldü.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2025 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net