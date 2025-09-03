3 Eylül 2025'ten önemli gündem başlıkları.

1- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, hayatını kaybeden CHP Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in kızı Nehir Zeyrek'in üniversite kayıt işlemine katılacak, Marmara Kapalı Ceza ve İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret edecek, Zeytinburnu'nda "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingine katılacak.

(İstanbul/11.00/13.00/20.30)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, partisinin il başkanlığında düzenlenecek "Türkiye Yüzyılı Buluşmaları" programına iştirak edecek.

(Kırklareli/10.30)

2- AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, havalimanında basın toplantısı düzenleyecek, STK temsilcileri ve parti teşkilatıyla bir araya gelecek, MEMUR-SEN'i, Ticaret ve Sanayi Odası'nı, OSB'yi ziyaret edecek, Gençlik Buluşması'na katılacak.

(Van/09.30-19.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TEKNOFEST Roket Yarışması programına katılacak, Karaman Valiliğini, AK Parti ile MHP il başkanlıklarını ziyaret edecek, KOP-MEVKA Projeleri ve Karaman OSB Atık Su Arıtma Tesisi Projesi Toplu Açılış ve KOP İmza Töreni'ne iştirak edecek

(Aksaray/08.30/Karaman/11.00/11.45/12.30/13.15)

2- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Valiliği ziyaret edecek, basın toplantısıyla ağustos ayı dış ticaret verilerini açıklayacak, Ticaret ve Sanayi Odası yönetim kurulu üyeleriyle toplantı yapacak, Esnaf ve Sanatkar Odaları Birliği ile Büyükşehir Belediyesine ziyaretlerde bulunacak.

(Sakarya/09.30/10.30/11.30/12.30/13.30)

3- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bayburt Valiliğini, Bayburt Belediyesini, AK Parti ve MHP il başkanlıklarını ziyaret edecek, Gümüşhane-Bayburt Havalimanı'nda incelemelerde bulunacak, Gümüşhane Valiliği, AK Parti İl Başkanlığı ve Gümüşhane Belediyesini ziyaret edecek.

(Bayburt/11.30/12.00/12.30/12.45/Gümüşhane/14.30/17.00/17.30/18.30)

4- Türkiye İstatistik Kurumu, ağustos ayı enflasyon rakamlarını açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- İsrail'in, Gazze kentini işgal altına alma planı, bölgeye saldırıları ve insani yardım girişini engellemesi sonucu yaşanan krize ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Gazze/Kudüs)

SPOR

1- A Milli Basketbol Takımı, FIBA Erkekler Avrupa Şampiyonası (EuroBasket) A Grubu'ndaki beşinci ve son maçında Sırbistan ile karşı karşıya gelecek.

(Riga/21.15)

2- A Milli Futbol Takımı, Gürcistan ile oynayacağı Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu ilk maçının hazırlıklarını Riva'da gerçekleştireceği antrenmanla tamamlayacak ve Tiflis'e gidecek.

(İstanbul/11.15/16.00)

3- A Milli Futbol Takımı Teknik Diretörü Vincenzo Montella ve bir oyuncusu, Gürcistan maçı öncesi Boris Paichadze Ulusal Stadı'nda basın toplantısı düzenleyecek.

(Tiflis/19.00)

4- Gürcistan Milli Takımı Teknik Direktörü Willy Sagnol ve bir oyuncusu, Türkiye maçı öncesi Boris Paichadze Ulusal Stadı'nda basın toplantısı yapacak. Gürcistan, son antrenmanını burada gerçekleştirecek.

(Tiflis/16.30/17.00)

5- Futbolda Ziraat Türkiye Kupası 1. eleme turuna 33 müsabakayla devam edilecek.