Vali Gül açıkladı: İstanbul'daki okullar depreme dayanıklı mı?
Uzmanı açıkladı: Hava sıcaklıklarında düşüş yaşanacak
Türkiye ile Suriye arasında eğitimde kapsamlı işbirliği başlıyor
Kastamonu-Karabük sınırında yangın: 9 köy tahliye edildi
Belediye Başkanı'nın evine molotof atan 2 zanlı tutuklandı
Ağustos'ta en çok satan otomobiller: Tesla, Togg'u 7'ye katladı
Bakanlıktan cinsiyet değişikliği raporlarıyla ilgili iddialara açıklama
TCMB Başkanı Karahan'dan 'kredi faizi' açıklaması
Bakan Göktaş'tan greve çıkan SYDV personeline dair açıklama
Borsadan sert düşüş: Yüzde 3,57 değer kaybetti!
Bakan Tunç'tan CHP İstanbul İl Kongresi'nin iptaline dair açıklama
Le Figaro: Türkiye uçak gemisiyle Akdeniz'de dengeleri değiştirecek
BIST 100'de oynaklık artınca açığa satışta yeni tedbir
TOGG'un sedan modelinin tanıtım tarihi belli oldu
CHP İstanbul İl Yönetimi görevden alındı
Öğrenci işlemlerinde yeni dönem: BARÜ'de tüm hizmetler tek merkezde
İzmir'de her gece su kesintisi yaşanacak!
Ağustos ayının zam ve indirim şampiyonları belli oldu
Erdoğan: Terörsüz Türkiye'nin Kazananı Tüm Halklar Olacak
Yılmaz Tunç: Soruşturmalar siyasi değil
6 ayda 3 binden fazla şirket kapandı, 56 bin kişi işsiz kaldı
Yumaklı: 1 Ocak'tan bugüne kadar 5 bin 832 yangınla mücadele ettik
Bakanlık açıkladı! Satışı yasaklandı, piyasadan toplatılıyor
'Elektrik Arıza İhbar Uygulaması' artık e-Devlet kapısında
Özel Okul Zamları Devlet Okullarında Bağış Baskısını Artırdı
Alaattin Köseler ve 22 Şüpheli İçin Yargı Süreci Bugün
'Balıklar Ölüyor' demişti.. Sinoplu Balıkçılar Yalanladı
Emlak vergisi cep yakacak! İtiraz için son tarih: 8 Eylül
Meteoroloji'den sıcaklık uyarısı
Eski ziraat odası başkanının ölümüyle ilgili 8 tutuklama

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde oğlu ile kavga eden yakınını barıştırmaya giden eski ziraat odası başkanının silahla vurularak öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 9 kişiden 8'i tutuklandı.

Haber Giriş : 02 Eylül 2025 23:19, Son Güncelleme : 02 Eylül 2025 23:20
Olay, dün akşam saatlerinde Birecik ilçesine bağlı kırsal Güvenir Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, eski ziraat odası başkanı Mehmet Hıdır Çakmak'ın (55) oğlu ile akrabası Salih Ç. (28) arasında uzun zamandır devam eden arazi anlaşmazlığından dolayı Birecik ilçe merkezinde tartışma çıktı. Kırsal mahalleye gelen taraflar, olayı aile büyüklerine anlattı. Mehmet Hıdır Çakmak ise olayın büyümemesi için karşı tarafın evine gitmek istedi. İddiaya göre, Çakmak'ın geldiğini gören karşı taraftakiler, silahla ateş ederek Mehmet Hıdır Çakmak'ı vurdu. Ağır yaralanan Çakmak, kaldırıldığı Birecik Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Mahalleye giden jandarma ekipleri, olaya karıştıkları belirlenen Zekeriya Ç., Salih Ç. ve Mehmet Ç. ile ismi öğrenilemeyen 6 kişiyi gözaltına aldı. Karakoldaki işlemleri tamamlanan 9 şüpheli, güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 8'i mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 1 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

