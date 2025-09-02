Borsadan sert düşüş: Yüzde 3,57 değer kaybetti!

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 3,57 değer kaybıyla 10.877,52 puandan tamamladı. Endeks, önceki kapanışa göre 402,4 puan azalırken, toplam işlem hacmi 208,7 milyar lira olarak gerçekleşti.

Bankacılık sektörü en çok kaybettiren oldu

Bankacılık endeksi yüzde 4,76, holding endeksi yüzde 4,02 düşüş kaydetti. Sektör endeksleri arasında tek kazandıran ise yüzde 2,33 ile finansal kiralama faktoring oldu.

Siyasi gelişmeler satış baskısı yarattı

Gün içinde yaşanan siyasi gelişmelerin etkisiyle endeks 10.616,64 puana kadar gerilerken, tepki alımları kayıpları sınırlayamadı.

Açığa satışta "yukarı adım kuralı" uygulandı

Borsa İstanbul AŞ, saat 15.40.03 itibarıyla BIST 100'de yaşanan yüzde 2'lik değişim nedeniyle açığa satış yapılabilen hisselerde seans sonuna kadar "yukarı adım kuralı" getirdi.

Analistlerden teknik değerlendirme

Analistler, yarın yurt içinde Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve Yurt İçi ÜFE verilerinin, yurt dışında ise Avro Bölgesi ÜFE, küresel PMI verileri, ABD'de JOLTS açık iş sayısı, fabrika ve dayanıklı mal siparişlerinin takip edileceğini bildirdi.

Teknik açıdan BIST 100'de 10.800 ve 10.700 seviyeleri destek, 11.000 ve 11.100 puan ise direnç olarak öne çıkıyor.