Bakan Tunç'tan CHP İstanbul İl Kongresi'nin iptaline dair açıklama
Le Figaro: Türkiye uçak gemisiyle Akdeniz'de dengeleri değiştirecek
BIST 100'de oynaklık artınca açığa satışta yeni tedbir
TOGG'un sedan modelinin tanıtım tarihi belli oldu
CHP İstanbul İl Yönetimi görevden alındı
Öğrenci işlemlerinde yeni dönem: BARÜ'de tüm hizmetler tek merkezde
İzmir'de her gece su kesintisi yaşanacak!
Ağustos ayının zam ve indirim şampiyonları belli oldu
Erdoğan: Terörsüz Türkiye'nin Kazananı Tüm Halklar Olacak
Yılmaz Tunç: Soruşturmalar siyasi değil
6 ayda 3 binden fazla şirket kapandı, 56 bin kişi işsiz kaldı
'İstanbul'daki Tüm Okullar Depreme Dayanıklı'
Yumaklı: 1 Ocak'tan bugüne kadar 5 bin 832 yangınla mücadele ettik
Belediye Başkanı'nın Evine Molotof Atan Çocuklar Yakalandı
Bakanlık açıkladı! Satışı yasaklandı, piyasadan toplatılıyor
'Elektrik Arıza İhbar Uygulaması' artık e-Devlet kapısında
Özel Okul Zamları Devlet Okullarında Bağış Baskısını Artırdı
Alaattin Köseler ve 22 Şüpheli İçin Yargı Süreci Bugün
'Balıklar Ölüyor' demişti.. Sinoplu Balıkçılar Yalanladı
Emlak vergisi cep yakacak! İtiraz için son tarih: 8 Eylül
Meteoroloji'den sıcaklık uyarısı
EPDK: Trafikte 292 bin elektrikli araç var, 1 milyonu bulabilir
Bakan Tunç'tan promosyon ve personel alımı açıklaması
YÖK Başkanı Özvar'dan e-kayıt uyarısı: Son tarih 3 Eylül
Jandarma ile tartışma görüntüleri gündem olmuştu: AK Parti'li başkan istifa etti
6 milletvekili hakkında 11 fezleke Meclis'te: 4'ü Özgür Özel'e ait
Türkiye'nin tek baklava okulu: Öğrenci eliyle uygun fiyatlı baklava!
'Sadece CHP'li belediyelerle ilgili soruşturma var' iddiasına Bakan Tunç'tan yanıt
'3 milyon Uygur Türkiye'ye getirilecek' iddiasına DMM'den yalanlama
MHRS artık üniversite hastanelerinde: İlk uygulama Yozgat Bozok'ta
Le Figaro: Türkiye uçak gemisiyle Akdeniz'de dengeleri değiştirecek

Fransız Le Figaro gazetesi, Türkiye'nin yeni Milli Uçak Gemisi projesiyle Fransız uçak gemisi Charles de Gaulle'ü de geride bırakarak, en büyük savaş gemisi inşa eden Akdeniz ülkesi olacağını belirtti.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 02 Eylül 2025 16:55, Son Güncelleme : 02 Eylül 2025 16:57
Le Figaro: Türkiye uçak gemisiyle Akdeniz'de dengeleri değiştirecek

Gazetenin, "Türkiye, Charles de Gaulle uçak gemisini de geride bırakarak en büyük savaş gemisi inşa eden Akdeniz ülkesi olacak" başlıklı haberinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçen hafta TEKNOFEST Mavi Vatan'da Milli Uçak Gemisi hakkındaki "devasa projenin" resmi startını verdiği vurgulandı.

Haberde, "Alışılmışın dışındaki proje olan MUGEM (Milli Uçak Gemisi) adlı dev, 2030 ufkunda hizmet vermeye başlayacak. Savaş uçakları ve görünmez insansız hava araçları taşıyabilecek." ifadeleri kullanılırken, Milli Uçak Gemisi'nin Türkiye'de tasarlanan ve inşa edilecek ilk uçak gemisi olduğuna değinildi.

- "Milli Uçak Gemisi, Fransız uçak gemisi Charles de Gaulle'ü net bir şekilde geçecek"

"285 metre uzunluğu, 72 metre genişliği ve 60 bin tondan fazla deplasmana sahip olacak olan Milli Uçak Gemisi, şimdiye kadar Akdeniz'in amiral gemisi olan Fransız uçak gemisi Charles de Gaulle'ü (261 metre uzunluk, 42 bin 500 ton) net bir şekilde geçecek." değerlendirmesine yer verilen Le Figaro haberinde, Türkiye'nin bu yeni projesiyle denizcilik camiasında güçlü bir etki yaratmak istediği belirtildi.

Haberde, Mühendis Üsteğmen Aykut Demirezen'in yerel basına Milli Uçak Gemisi'nin yakıt ikmali yapmadan Türkiye'den ABD'nin New York eyaletine kadar gidip gelebileceğini açıkladığı aktarılırken, hidrodinamik hesaplamalara göre tasarlanan geminin pruvasının yakıt tüketiminde tahmini yüzde 1,5'lik bir azalma sağladığına dikkati çekildi.

2027-2028 yıllarında denize indirilmesi ve 2030'da hizmete başlaması öngörülen Milli Uçak Gemisi'nin yaklaşık 50 araç taşımasının beklendiği kaydedilen haberde, Batılı uçak gemilerinin aksine bu geminin başından itibaren KIZILELMA ve ANKA 3 gibi son nesil silahlı insansız hava araçları (SİHA) için tasarlanacağının altı çizildi.

- "Türkiye, bu boydaki bir uçak gemisini tasarlayabilen sınırlı sayıdaki ülkelerin kulübüne dahil olacak"

Haberde, geminin ayrıca HÜRJET uçağını da taşıyabileceği ifade edilerek Türkiye'nin, Milli Uçak Gemisi'nin parçalarının yüzde 80'den fazlasının yerli üretim olacağı garantisi verdiği vurgulandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İstanbul'da yaptığı konuşmada, TCG Anadolu'dan daha büyük bir uçak gemisi inşa edeceklerini duyurduğu, ordunun tarih yazdığını ve Filistin, Somali gibi mazlum halklara ilham olduğunu dile getirdiği aktarılan haberde, "Takvime uyulursa, Türkiye, ABD, Rusya, Fransa ve Çin gibi bu boydaki bir uçak gemisini tasarlayabilen sınırlı sayıdaki ülkelerin kulübüne dahil olacak." denildi.

Haberde ayrıca, 75 bin tonluk Fransız Yeni Nesil Uçak Gemisi'nin (PANG) on yıl içinde Akdeniz'in "yeni büyük devi haline geleceği" yorumuna yer verildi.

