Taşıt Kredisi Faizlerinde Yeni İndirim: En Uygun Bankalar Hangileri?
Taşıt Kredisi Faizlerinde Yeni İndirim: En Uygun Bankalar Hangileri?
Dof Robotics Halka Arz Oluyor
Dof Robotics Halka Arz Oluyor
Sponsorlu İçerik
Rayiçler artsın ama vergi ve harç düşsün
Rayiçler artsın ama vergi ve harç düşsün
Birçok İlde Kuvvetli Yağış ve Rüzgar Bekleniyor
Birçok İlde Kuvvetli Yağış ve Rüzgar Bekleniyor
MEB'den öğrencilere yönelik araştırma: Fotoğraf beğenmemek şiddet sayıldı
MEB'den öğrencilere yönelik araştırma: Fotoğraf beğenmemek şiddet sayıldı
ÖTV ile beklenen olmadı yerlilik yerinde saydı
ÖTV ile beklenen olmadı yerlilik yerinde saydı
Halka arz gelirini katma değere dönüştürecek
Halka arz gelirini katma değere dönüştürecek
Vali Gül açıkladı: İstanbul'daki okullar depreme dayanıklı mı?
Vali Gül açıkladı: İstanbul'daki okullar depreme dayanıklı mı?
Uzmanı açıkladı: Hava sıcaklıklarında düşüş yaşanacak
Uzmanı açıkladı: Hava sıcaklıklarında düşüş yaşanacak
Türkiye ile Suriye arasında eğitimde kapsamlı işbirliği başlıyor
Türkiye ile Suriye arasında eğitimde kapsamlı işbirliği başlıyor
Kastamonu-Karabük sınırında yangın: 9 köy tahliye edildi
Kastamonu-Karabük sınırında yangın: 9 köy tahliye edildi
Belediye Başkanı'nın evine molotof atan 2 zanlı tutuklandı
Belediye Başkanı'nın evine molotof atan 2 zanlı tutuklandı
Ağustos'ta en çok satan otomobiller: Tesla, Togg'u 7'ye katladı
Ağustos'ta en çok satan otomobiller: Tesla, Togg'u 7'ye katladı
Bakanlıktan cinsiyet değişikliği raporlarıyla ilgili iddialara açıklama
Bakanlıktan cinsiyet değişikliği raporlarıyla ilgili iddialara açıklama
TCMB Başkanı Karahan'dan 'kredi faizi' açıklaması
TCMB Başkanı Karahan'dan 'kredi faizi' açıklaması
Bakan Göktaş'tan greve çıkan SYDV personeline dair açıklama
Bakan Göktaş'tan greve çıkan SYDV personeline dair açıklama
Borsadan sert düşüş: Yüzde 3,57 değer kaybetti!
Borsadan sert düşüş: Yüzde 3,57 değer kaybetti!
Bakan Tunç'tan CHP İstanbul İl Kongresi'nin iptaline dair açıklama
Bakan Tunç'tan CHP İstanbul İl Kongresi'nin iptaline dair açıklama
Le Figaro: Türkiye uçak gemisiyle Akdeniz'de dengeleri değiştirecek
Le Figaro: Türkiye uçak gemisiyle Akdeniz'de dengeleri değiştirecek
BIST 100'de oynaklık artınca açığa satışta yeni tedbir
BIST 100'de oynaklık artınca açığa satışta yeni tedbir
TOGG'un sedan modelinin tanıtım tarihi belli oldu
TOGG'un sedan modelinin tanıtım tarihi belli oldu
CHP İstanbul İl Yönetimi görevden alındı
CHP İstanbul İl Yönetimi görevden alındı
Öğrenci işlemlerinde yeni dönem: BARÜ'de tüm hizmetler tek merkezde
Öğrenci işlemlerinde yeni dönem: BARÜ'de tüm hizmetler tek merkezde
İzmir'de her gece su kesintisi yaşanacak!
İzmir'de her gece su kesintisi yaşanacak!
Ağustos ayının zam ve indirim şampiyonları belli oldu
Ağustos ayının zam ve indirim şampiyonları belli oldu
Erdoğan: Terörsüz Türkiye'nin Kazananı Tüm Halklar Olacak
Erdoğan: Terörsüz Türkiye'nin Kazananı Tüm Halklar Olacak
Yılmaz Tunç: Soruşturmalar siyasi değil
Yılmaz Tunç: Soruşturmalar siyasi değil
6 ayda 3 binden fazla şirket kapandı, 56 bin kişi işsiz kaldı
6 ayda 3 binden fazla şirket kapandı, 56 bin kişi işsiz kaldı
Yumaklı: 1 Ocak'tan bugüne kadar 5 bin 832 yangınla mücadele ettik
Yumaklı: 1 Ocak'tan bugüne kadar 5 bin 832 yangınla mücadele ettik
Bakanlık açıkladı! Satışı yasaklandı, piyasadan toplatılıyor
Bakanlık açıkladı! Satışı yasaklandı, piyasadan toplatılıyor
Ana sayfaHaberler Eğitim

MEB'den öğrencilere yönelik araştırma: Fotoğraf beğenmemek şiddet sayıldı

Öğrenciler üzerinde yapılan şiddet algısı araştırmasında, en çok şiddetin dijital ortamda uygulandığı ortaya çıktı. Gençler, sosyal medyadaki fotoğraflarının kasten beğenilmemesini şiddet sayıyor.

Kaynak : Sabah
Haber Giriş : 03 Eylül 2025 07:32, Son Güncelleme : 03 Eylül 2025 07:33
Yazdır
MEB'den öğrencilere yönelik araştırma: Fotoğraf beğenmemek şiddet sayıldı

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ortaokul ve ortaöğretim düzeyindeki öğrencilerin şiddet algılarını, şiddete maruz kalma durumlarını ve şiddet uygulama eğilimlerini incelemek amacıyla Şiddet Algısı Araştırması gerçekleştirildi. Elde edilen veriler dijital medyanın şiddet türünü de ne yönde değiştirdiğini ortaya koydu. Katılımcılara göre şiddet en çok dijital ortamlarda görülüyor. Yaşları ilerledikçe çevrimiçi ortamlarda daha fazla şiddete maruz kaldıklarını düşünen öğrenciler, sosyal medyadaki fotoğrafı kasten beğenmemeyi şiddet olarak tanımlıyor.

Araştırma kapsamında elde edilen bazı bulgular şöyle:

Bir sosyal medya gönderisini kasten beğenmemek ortaokul öğrencilerinin yüzde 16.6'sı, ortaöğretim öğrencilerinin ise yüzde 15.9'u, sosyal medya gönderisindeki beğeniyi kasten geri çekmek ortaokul öğrencilerinin yüzde 17.5'i, ortaöğretim öğrencilerinin ise yüzde 17.3'ü tarafından şiddet olarak görüldü.

Dijital ortamda bir gruptan çıkarılmak ortaokul öğrencilerinin yüzde 88.5'i, ortaöğretim öğrencilerinin ise yüzde 92.3'ü, dijital ortamlarda bir gruba alınmamak ortaokul öğrencilerinin yüzde 19.9'u, ortaöğretim öğrencilerinin ise yüzde 21.8'i tarafından şiddet şeklinde adlandırıldı.

Özel bilgi/fotoğrafların internet ortamında paylaşılması ile ilgili tehdit edilmek ortaokul öğrencilerinin yüzde 88.5'ine, ortaöğretim öğrencilerinin ise yüzde 92.3'üne göre şiddet.

Dijital ortamlarda gruplara alınmadığınız oldu mu sorusuna kızların yüzde 49.3'ü, erkeklerin yüzde 42.5'i "Evet" yanıtı verdi. Bir arkadaşınızın sosyal medya gönderilerinizdeki beğenisini kasten geri çektiği oldu mu sorusunu kızların yüzde 38.1'i, erkeklerin yüzde 28.8'i "Evet" diye yanıtladı.

Bir arkadaşınızın sosyal medya gönderinizi kasten beğenmediği oldu mu sorusuna kızların yüzde 51.2'si, erkeklerin yüzde 35.4'ü "Evet" cevabını verdi. Sosyal medyada diğerleri gibi davranma konusunda kendinizi baskı altında hissettiğiniz oldu mu sorusunda kızların yüzde 36.1'i, erkeklerin yüzde 29.5'i "Evet" seçeneğini işaretledi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber