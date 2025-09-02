Oğluyla kavga eden 13 yaşındaki çocuğu darbetti

Vali Gül açıkladı: İstanbul'daki okullar depreme dayanıklı mı?
Vali Gül açıkladı: İstanbul'daki okullar depreme dayanıklı mı?
Dof Robotics Halka Arz Oluyor
Dof Robotics Halka Arz Oluyor
Sponsorlu İçerik
Uzmanı açıkladı: Hava sıcaklıklarında düşüş yaşanacak
Uzmanı açıkladı: Hava sıcaklıklarında düşüş yaşanacak
Türkiye ile Suriye arasında eğitimde kapsamlı işbirliği başlıyor
Türkiye ile Suriye arasında eğitimde kapsamlı işbirliği başlıyor
Kastamonu-Karabük sınırında yangın: 9 köy tahliye edildi
Kastamonu-Karabük sınırında yangın: 9 köy tahliye edildi
Belediye Başkanı'nın evine molotof atan 2 zanlı tutuklandı
Belediye Başkanı'nın evine molotof atan 2 zanlı tutuklandı
Ağustos'ta en çok satan otomobiller: Tesla, Togg'u 7'ye katladı
Ağustos'ta en çok satan otomobiller: Tesla, Togg'u 7'ye katladı
Bakanlıktan cinsiyet değişikliği raporlarıyla ilgili iddialara açıklama
Bakanlıktan cinsiyet değişikliği raporlarıyla ilgili iddialara açıklama
TCMB Başkanı Karahan'dan 'kredi faizi' açıklaması
TCMB Başkanı Karahan'dan 'kredi faizi' açıklaması
Bakan Göktaş'tan greve çıkan SYDV personeline dair açıklama
Bakan Göktaş'tan greve çıkan SYDV personeline dair açıklama
Borsadan sert düşüş: Yüzde 3,57 değer kaybetti!
Borsadan sert düşüş: Yüzde 3,57 değer kaybetti!
Bakan Tunç'tan CHP İstanbul İl Kongresi'nin iptaline dair açıklama
Bakan Tunç'tan CHP İstanbul İl Kongresi'nin iptaline dair açıklama
Le Figaro: Türkiye uçak gemisiyle Akdeniz'de dengeleri değiştirecek
Le Figaro: Türkiye uçak gemisiyle Akdeniz'de dengeleri değiştirecek
BIST 100'de oynaklık artınca açığa satışta yeni tedbir
BIST 100'de oynaklık artınca açığa satışta yeni tedbir
TOGG'un sedan modelinin tanıtım tarihi belli oldu
TOGG'un sedan modelinin tanıtım tarihi belli oldu
CHP İstanbul İl Yönetimi görevden alındı
CHP İstanbul İl Yönetimi görevden alındı
Öğrenci işlemlerinde yeni dönem: BARÜ'de tüm hizmetler tek merkezde
Öğrenci işlemlerinde yeni dönem: BARÜ'de tüm hizmetler tek merkezde
İzmir'de her gece su kesintisi yaşanacak!
İzmir'de her gece su kesintisi yaşanacak!
Ağustos ayının zam ve indirim şampiyonları belli oldu
Ağustos ayının zam ve indirim şampiyonları belli oldu
Erdoğan: Terörsüz Türkiye'nin Kazananı Tüm Halklar Olacak
Erdoğan: Terörsüz Türkiye'nin Kazananı Tüm Halklar Olacak
Yılmaz Tunç: Soruşturmalar siyasi değil
Yılmaz Tunç: Soruşturmalar siyasi değil
6 ayda 3 binden fazla şirket kapandı, 56 bin kişi işsiz kaldı
6 ayda 3 binden fazla şirket kapandı, 56 bin kişi işsiz kaldı
Yumaklı: 1 Ocak'tan bugüne kadar 5 bin 832 yangınla mücadele ettik
Yumaklı: 1 Ocak'tan bugüne kadar 5 bin 832 yangınla mücadele ettik
Bakanlık açıkladı! Satışı yasaklandı, piyasadan toplatılıyor
Bakanlık açıkladı! Satışı yasaklandı, piyasadan toplatılıyor
'Elektrik Arıza İhbar Uygulaması' artık e-Devlet kapısında
'Elektrik Arıza İhbar Uygulaması' artık e-Devlet kapısında
Özel Okul Zamları Devlet Okullarında Bağış Baskısını Artırdı
Özel Okul Zamları Devlet Okullarında Bağış Baskısını Artırdı
Alaattin Köseler ve 22 Şüpheli İçin Yargı Süreci Bugün
Alaattin Köseler ve 22 Şüpheli İçin Yargı Süreci Bugün
'Balıklar Ölüyor' demişti.. Sinoplu Balıkçılar Yalanladı
'Balıklar Ölüyor' demişti.. Sinoplu Balıkçılar Yalanladı
Emlak vergisi cep yakacak! İtiraz için son tarih: 8 Eylül
Emlak vergisi cep yakacak! İtiraz için son tarih: 8 Eylül
Meteoroloji'den sıcaklık uyarısı
Meteoroloji'den sıcaklık uyarısı
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Oğluyla kavga eden 13 yaşındaki çocuğu darbetti

Adana'da Hasan B., oturdukları sitenin bahçesinde oğlu M.B.'nin (11) kavga ettiği A.K.'yı (13) darbetti. Olay anı, sitenin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 02 Eylül 2025 23:05, Son Güncelleme : 02 Eylül 2025 23:33
Yazdır
Oğluyla kavga eden 13 yaşındaki çocuğu darbetti

Olay, dün saat 19.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Gürselpaşa Mahallesi'ndeki bir sitede meydana geldi. Sitenin bahçesinde arkadaş grubuyla top oynayan M.B. ve A.K. arasında tartışma çıktı. Çocuklar arasındaki tartışma, kavgaya dönüşünce M.B. iddiaya göre, A.K.'nın elini ısırdı. Duruma sinirlenen A.K. da M.B.'yi iterek düşürdü.

Olayı balkondan gören M.B.'nin babası Hasan B., koşarak aşağı indi. Sitenin bahçesinde yakaladığı A.K.'ya tekme ve yumruk atan Hasan B., küfür ederek çocuğu darbetti.

Olay yerinden uzaklaştırılan Hasan B., bahçede oturup ağlayan çocuğu tekrardan darbettikten sonra sitenin güvenliği ve çevredeki vatandaşlar tarafından uzaklaştırıldı. Olay sonrası sekerek evine giden A.K., durumu ailesine anlattı.

Güvenlik kameralarını inceleyen aile, hastaneye giderek darp raporu aldıktan sonra polise şikayette bulundu. Şikayetin ardından ekipler tarafından gözaltına alınan Hasan B., adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan Hasan B.'ye ev hapsi verildi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber