Rayiçler artsın ama vergi ve harç düşsün
Birçok İlde Kuvvetli Yağış ve Rüzgar Bekleniyor
MEB'den öğrencilere yönelik araştırma: Fotoğraf beğenmemek şiddet sayıldı
ÖTV ile beklenen olmadı yerlilik yerinde saydı
Halka arz gelirini katma değere dönüştürecek
Vali Gül açıkladı: İstanbul'daki okullar depreme dayanıklı mı?
Uzmanı açıkladı: Hava sıcaklıklarında düşüş yaşanacak
Türkiye ile Suriye arasında eğitimde kapsamlı işbirliği başlıyor
Kastamonu-Karabük sınırında yangın: 9 köy tahliye edildi
Belediye Başkanı'nın evine molotof atan 2 zanlı tutuklandı
Ağustos'ta en çok satan otomobiller: Tesla, Togg'u 7'ye katladı
Bakanlıktan cinsiyet değişikliği raporlarıyla ilgili iddialara açıklama
TCMB Başkanı Karahan'dan 'kredi faizi' açıklaması
Bakan Göktaş'tan greve çıkan SYDV personeline dair açıklama
Borsadan sert düşüş: Yüzde 3,57 değer kaybetti!
Bakan Tunç'tan CHP İstanbul İl Kongresi'nin iptaline dair açıklama
Le Figaro: Türkiye uçak gemisiyle Akdeniz'de dengeleri değiştirecek
BIST 100'de oynaklık artınca açığa satışta yeni tedbir
TOGG'un sedan modelinin tanıtım tarihi belli oldu
CHP İstanbul İl Yönetimi görevden alındı
Öğrenci işlemlerinde yeni dönem: BARÜ'de tüm hizmetler tek merkezde
İzmir'de her gece su kesintisi yaşanacak!
Ağustos ayının zam ve indirim şampiyonları belli oldu
Erdoğan: Terörsüz Türkiye'nin Kazananı Tüm Halklar Olacak
Yılmaz Tunç: Soruşturmalar siyasi değil
6 ayda 3 binden fazla şirket kapandı, 56 bin kişi işsiz kaldı
Yumaklı: 1 Ocak'tan bugüne kadar 5 bin 832 yangınla mücadele ettik
Bakanlık açıkladı! Satışı yasaklandı, piyasadan toplatılıyor
Gayrimenkulde rayiç bedel ve Emlak Vergilerine fahiş zam yapıldığına yönelik tartışmalar sürerken, atışın makul olmadığını düşünen vatandaşların en geç 8 Eylül'e kadar dava açabileceği belirtildi. Rayiç bedeli gerçek değere yaklaştırırken mağduriyet oluşmaması için de Emlak Vergisi ve tapu harcının hesaplama oranları düşürülerek makul seviyeye çekilmesi gerekiyor.

Milyonlarca vatandaşı doğrudan ilgilendiren rayiç bedel ve Emlak Vergisi netleşmeye başladı. Gayrimenkul sahiplerinin gündeminde önemli bir yer tutan Emlak Vergisi, 2026- 2029 dönemi için yeniden belirlenen rayiç bedellerle birlikte artış gösteriyor. Özellikle büyükşehirler ile turizm bölgelerinde rayiç bedel ve Emlak Vergisi'ne fahiş oranlarda zam yapıldığına yönelik tartışmalar sürerken, artışın makul olmadığını düşünen vatandaşlar en geç 8 Eylül 2025 tarihine kadar dava açarak karara itirazda bulunabilir. Rayiçler gerçek değerinde tutulsun ancak mağduriyet oluşmaması için Emlak Vergisi hesaplama oranlarının ve tapu harcı miktarlarının makul seviyeye çekilmesi gerekiyor. Peki, haklarınızı aramak ve gereksiz yere yüksek vergi ödemekten kaçınmak için neler yapılabilir? İşte adım adım izleyebileceğiniz yol haritası:

1- ASKIYA ÇIKAN İLANI TAKİP EDİN

Her yıl takdir komisyonu tarafından belirlenen arsa ve arazi birim değerleri, ilgili belediyeler ile muhtarlıklarda 30 gün süreyle askıya çıkıyor. Mükellefler, ilanları takip ederek taşınmazlarına ait rayiç bedelleri öğrenebilir ve artışın fahiş olup olmadığını değerlendirebilir.

2- BELEDİYEYE İTİRAZ DİLEKÇESİ SUNMA

Mükellefler, takdir komisyonu kararı sonrası belediyeye bir dilekçe sunarak rayiç bedele itiraz edebilirler. Dilekçede, taşınmazın piyasa değeri ile takdir edilen bedel arasındaki fark ve itiraz gerekçelerinin açıkça belirtilmesi lazım. Belediyeye yapılan başvuru yasal bir ön şart değil. Uygulamada da belediyelerin çoğunlukla rayiç bedeli değiştirmediği görülüyor ancak dilekçenin sunulması mükellefin iddialarının resmi kayda geçmesini sağlar ve dava sürecinde delil olarak kullanılabilir.

3- VERGİ MAHKEMESİNE BAŞVURU

Belediye düzeyindeki itiraz reddedildiğinde veya kabul edilmediğinde, mükellefler vergi mahkemesinde dava açabilirler. Dava sürecinin hukuki karmaşıklığı, mahkemelerin teknik şartları araması, dilekçelerdeki hatalar ve değerleme konularının ağırlığı nedeniyle uzman bir vergi avukatının sürece dahil olması büyük önem taşıyor. Rayiç bedel itiraz davalarında bilirkişi raporları ve somut piyasa verileri kritik delil niteliğine sahip.

4- DAVA KAZANILDIKTAN SONRA NE OLUR?

Mahkeme, takdir komisyonunun belirlediği tutarın aşırı olduğunu kabul ederse, ilgili rayiç bedel itiraz sonucu değer olarak düşürülür. Buna bağlı olarak mükellefin ödeyeceği vergi de yeniden hesaplanır. Vergi iadesi veya tahsil edilen farkın geri ödenmesi gibi işlemler, mahkeme kararının kesinleşmesinden sonra yürürlüğe girer.

Mağduriyetin önüne geçeceğiz

AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Demir, Emlak Vergisi'yle ilgili tartışmalara ilişkin NSosyal hesabından açıklama yaptı. Gerçek piyasa koşullarını yansıtmayan rayiç bedel artışlarıyla vatandaşların sıkıntıya düşmesine izin vermeyeceklerini bildiren Demir, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla Yerel Yönetimler Başkanlığı olarak bu süreci en ince ayrıntısına kadar takip ediyoruz. Tüm Türkiye'de yapılan rayiç bedel tespitlerini, artış oranlarını ve bunların vatandaşımıza yansımalarını titizlikle inceliyoruz. Şunu herkes bilmelidir ki; Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, yasal ve idari düzenlemelerle oluşabilecek mağduriyetlerin önüne geçeceğiz" ifadelerini kullandı.


