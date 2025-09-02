3 milyon 542 bin uyuşturucu hapın bulunduğu operasyonda 6 tutuklama

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, NSosyal'deki hesabından yaptığı açıklamada, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki operasyonlarda 3 milyon 542 bin uyuşturucu hapın ele geçirildiğini bildirmişti.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat şubeleri ekiplerince, dün Akdeniz ve Tarsus ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda yakalanan 8 zanlının işlemleri tamamlandı.

