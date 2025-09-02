Galatasaray şikayet etti: Kaçak seyirci sokan 2 kişi yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü ekipleri, Galatasaray Spor Kulübü'nün şikayeti üzerine harekete geçti. Güvenlik kameralarını inceleyen polis, U.A. ve E.Z.'nin karaborsacı olduğu değerlendirilen M.P. ile işbirliği yaparak stada usulsüz şekilde seyirci soktuğunu belirledi.

Sahte kartlar ele geçirildi

Asayiş Şube Müdürlüğü ile ortak yapılan operasyonda şüpheliler yakalanırken, adreslerinde yapılan aramalarda U.A. adına düzenlenmiş sahte akreditasyon kartı, sahte isimlerle hazırlanmış 3 kart ve 1 USB bellek ele geçirildi.

1 tutuklama, 1 adli kontrol

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen U.A. tutuklanarak cezaevine gönderildi. E.Z. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.