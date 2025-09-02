Türkiye ile Suriye arasında eğitimde kapsamlı işbirliği başlıyor
Kastamonu-Karabük sınırında yangın: 9 köy tahliye edildi
Belediye Başkanı'nın evine molotof atan 2 zanlı tutuklandı
Ağustos'ta en çok satan otomobiller: Tesla, Togg'u 7'ye katladı
Bakanlıktan cinsiyet değişikliği raporlarıyla ilgili iddialara açıklama
TCMB Başkanı Karahan'dan 'kredi faizi' açıklaması
Bakan Göktaş'tan greve çıkan SYDV personeline dair açıklama
Borsadan sert düşüş: Yüzde 3,57 değer kaybetti!
Bakan Tunç'tan CHP İstanbul İl Kongresi'nin iptaline dair açıklama
Le Figaro: Türkiye uçak gemisiyle Akdeniz'de dengeleri değiştirecek
BIST 100'de oynaklık artınca açığa satışta yeni tedbir
TOGG'un sedan modelinin tanıtım tarihi belli oldu
CHP İstanbul İl Yönetimi görevden alındı
Öğrenci işlemlerinde yeni dönem: BARÜ'de tüm hizmetler tek merkezde
İzmir'de her gece su kesintisi yaşanacak!
Ağustos ayının zam ve indirim şampiyonları belli oldu
Erdoğan: Terörsüz Türkiye'nin Kazananı Tüm Halklar Olacak
Yılmaz Tunç: Soruşturmalar siyasi değil
6 ayda 3 binden fazla şirket kapandı, 56 bin kişi işsiz kaldı
'İstanbul'daki Tüm Okullar Depreme Dayanıklı'
Yumaklı: 1 Ocak'tan bugüne kadar 5 bin 832 yangınla mücadele ettik
Bakanlık açıkladı! Satışı yasaklandı, piyasadan toplatılıyor
'Elektrik Arıza İhbar Uygulaması' artık e-Devlet kapısında
Özel Okul Zamları Devlet Okullarında Bağış Baskısını Artırdı
Alaattin Köseler ve 22 Şüpheli İçin Yargı Süreci Bugün
'Balıklar Ölüyor' demişti.. Sinoplu Balıkçılar Yalanladı
Emlak vergisi cep yakacak! İtiraz için son tarih: 8 Eylül
Meteoroloji'den sıcaklık uyarısı
EPDK: Trafikte 292 bin elektrikli araç var, 1 milyonu bulabilir
Bakan Tunç'tan promosyon ve personel alımı açıklaması
Adli Olaylar

Belediye Başkanı'nın evine molotof atan 2 zanlı tutuklandı

Muğla'da Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras'ın anneannesinin ve dedesinin evine yanıcı madde attıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 02 Eylül 2025 21:00, Son Güncelleme : 02 Eylül 2025 21:02
Belediye Başkanı'nın evine molotof atan 2 zanlı tutuklandı

Aras'ın anneannesinin ve dedesinin evine yapılan saldırıyla ilgili gözaltına alınan Y.D.K. (16) ve M.C.Ç. (15) emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe "Kasten yangın suretiyle mala zarar vermek ve nitelikli hırsızlık" suçlarından tutuklandı.

- Olay protesto edildi

Bu arada, belediye binası önünde toplanan bir grup, ellerinde "Menteşe gençlik Gonca başkanın yanında" yazılı döviz taşıdı. Gösteriye, CHP Muğla milletvekilleri Cumhur Uzun, Gizem Özcan, CHP İl Başkanı Zekican Balcı, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, ilçe belediye başkanları, eski milletvekilleri, partililer ve vatandaşlar katıldı.

Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras, burada yaptığı konuşmada, anneannesinin ve dedesinin 90 yaşında, yürümekte bile zorluk çeken insanlar olduğunu belirterek, saldırının aslında onlara yapılmadığını bildiğini ifade etti.

Tek tesellisinin onların başına bir şey gelmemiş olması olduğunu anlatan Aras, "Sadece birkaç dakika önce balkondan içeri girip kapıyı kapatmışlar. Molotof içeriye girebilir ya da üstlerine gelebilirdi. Mahalledeki komşular sağ olsunlar çok hızlı bir şekilde müdahale ederek bir şekilde yangını söndürebilmişler." dedi.

Saldırıyı kınayan CHP İl Başkanı Zekican Balcı ise "Failleri kısa sürede yakalayan emniyet güçlerine, Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez'e ve Vali İdris Akbıyık'a teşekkür ediyoruz." ifadesini kullandı.

- Olay

Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras'ın anneanne ve dedesinin yaşadığı Muslihittin Mahallesi'ndeki dairelerine, dün gece saatlerinde yanıcı madde atılmış ve balkonda çıkan yangın komşuların müdahalesiyle söndürülmüştü. Kaçan şüpheliler Y.D.K (16) ve M.C.Ç. (15) polis ekiplerince yakalanmıştı.

