Türkiye'nin kalbi bu hafta milli takımlarımızla atacak

"Bizim Çocuklar" bir sonraki maçta da İspanya karşısında ter dökecek. Maç 7 Eylül Pazar günü saat 21.45'te Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanacak.

Tayland'da düzenlenen 2025 Dünya Voleybol Şampiyonası'nda Slovenya'yı 3-0 ile geçen A Milli Kadın Voleybol Takımı, ABD ile karşılaşacak.

Filenin Sultanları da yarı finale yükselmek için parkeye çıkacak.

