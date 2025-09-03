Silivri Belediye Başkanından 'çimento fabrikası kuruluyor' iddiasına yanıt

Silivri Belediyesi 2025 yılı Eylül Ayı Meclis Toplantısı'na, Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu'nun "Bizim için tek güç Silivri halkıdır, ötesini tanımam" çıkışı damga vurdu. Çanta Balaban Mahallesi'nde yapımı süren Boğaziçi Klinker Öğütme Terminali üzerinden kamuoyunda ortaya atılan "çimento fabrikası kuruluyor" iddialarına net ve açık bir dille yanıt veren Başkan Balcıoğlu, çevreye ve insan sağlığına zarar verecek her girişimin karşısında duracaklarını, manipülasyona asla izin vermeyeceklerini ifade etti.

Son günlerde kamuoyunu yönlendirmek amacıyla gündeme getirilen iddialara da açıklık getiren Başkan Balcıoğlu, Çanta Balaban Mahallesi'ndeki tesisle ilgili gerçekleri meclis kürsüsünden paylaştı.

Şirketin, klinker malzemesini taşıyıp ardından yakma olmadan yalnızca kırarak küçülteceğini, ardından paketleyip sevk edeceğini beyan ettiğini söyleyen Başkan Balcıoğlu, "Bu proje ile ilgili bir tanıtım dosyası hazırlamış ve aynı dosyayı hem bize hem bakanlığa teslim etmiş. Biz de plan proje müdürlüğümüz vasıtasıyla demişiz ki; 'Burası sanayi ve depolama fonksiyonuna sahip bir alan, 2004 yılında bu fonksiyon oluşturulmuş. Yanındaki, önündeki, arkasındaki diğer fabrikalar nasıl binalarını yaptıysa sen de yürürlükteki imar şartlarını sağlamak şartıyla bir fabrika/tesis yapabilirsin'" dedik.

Şirketin verdiği taahhütlerden de bahseden Başkan Balcıoğlu, şirketin üretim esnasında çıkacak yan ürünlerin bertarafı hususunda gerekiyorsa gerekli ekipmanları kurmayı ve bunları yönetmeyi, gürültü yönetmeliğine göre hareket edeceğini, gerekiyorsa ekipman kurmayı ve bunları yönetmeyi, çıkacak tehlikeli olmayan atıkların ilgili yönetmeliğe göre yönetileceğini taahhüt ettiğinin altını çizdi.

Silivri'deki çevreye duyarlı, insanlara ve doğaya saygı duyan, Silivri'ye emaneti gözüyle bakan bilinçli insanların, 'nasıl manipüle ederiz de iç huzursuzluk çıkartırız, birliği zedeleriz, sonra da yarın başka hesaplara gireriz' diyen kesim tarafından manipüle edilmeye çalışıldığını açıklayan Başkan Balcıoğlu, şunları söyledi:

"Bakın arkadaşlar Silivri hala küçük yer, hemen herkes birbirini tanır. Şunu net biçimde ifade edeyim sizlere; Silivri Halkı bize güvendi, takdir etti. Allah da nasip etti bize bu makamı. Şu anda Milletimizin emanetine sahip çıkmaya çalışıyoruz. Kimse benim babamın oğlu değil. Olsa bile eğer Silivri Halkı'nın menfaatine zarar veriyorsa onun da karşısında dururum. Kimsenin şüphesi olmasın. Ben bu şirketi tanımam etmem. İki gün öncesine kadar adını dahi duymamıştım. Benim ve ekip arkadaşlarımın, meclis üyelerimizin halkımıza gönül borcumuzun dışında kimseye tek bir kuruş ne borcumuz var ne bağlılığımız var. Bizim için tek güç Silivri halkıdır, ötesini tanımam. Kralı gelsin yine tanımam. Çok katıyım bu konuda."

"Kimse yokken biz vardık"

Silivri halkının menfaatine zarar verecek her şeyin, herkesin karşısında dimdik durduklarını vurgulayan Başkan Balcıoğlu, geri adım atmayacağına dikkat çekti.

Daha önce de Silivri halkının aleyhine yapılan tüm faaliyetlere karşı olduğunun altını çizen Başkan Balcıoğlu, "Daha önce durmadık mı? Kimse yokken biz vardık Kavaklı'da. Bugün siyasi ikballeri için gerçeği çarpıtanlar neredeydi o zaman? Bugün çevre duyarlılığını paravan olarak kullanıp gerçekten çevre sağlığı için endişelenen Silivrili hemşehrilerimin duygularını istismar edenlere söylüyorum. Neredeydiniz?" diye konuştu.

Kavaklı için gösterdiklerini tutumu gerekiyorsa Çanta'daki tesis için de Danamandıra'daki taş ocağı için de kömür madeni için de göstereceklerini açıklayan Başkan Balcıoğlu, "Kimsenin endişesi olmasın" dedi.