Öğretmenlerin İkinci İl Dışı Başvurusu Başladı

Kadrolu öğretmenlerin iller arası isteğe bağlı yer değiştirmeleri, yaz döneminde ikinci kez yapılacak. Öğretmenlerin İkinci İl Dışı Başvurusu Başladı

Öğretmenlerin İkinci İl Dışı Başvurusu Başladı

Kadrolu öğretmenlerin iller arası isteğe bağlı yer değiştirmeleri, yaz döneminde ikinci kez yapılacak.

Bu kapsamda başvurular, 3-5 Eylül tarihleri arasında MEBBİS üzerinden alınacak. Atama işlemleri, 5 Eylül tarihinde gerçekleştirilecek.

Ataması gerçekleştirilenlerin ilişik kesme işlemleri ise 8 Eylül'de yapılacak.

Atama işlemi, başvurunun son günü olan 5 Eylül 2025 tarihinde gerçekleştirileceğinden başvuru ekranı 5 Eylül'de Saat 13.00' te kapanacak.

Başvuru için tıklayınız.

