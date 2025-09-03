28 yeni ürün taklit-tağşişli gıdalar listesine girdi
Dof Robotics Halka Arz Oluyor
İstanbul'da okul servisi ücretlerine zam talebi
KPSS A Grubu Alan Bilgisi Sınav Giriş Belgeleri Açıldı
İşlenmeyen araziler kiralanacak: Çiftçiye yeni fırsat
Memur-Sen: Maaş Artışları Enflasyon Karşısında Eriyor
Önder Kahveci: Eriyen maaşlarla daha fazla yol gidilemeyeceği açıktır
Bakan Tunç: Özgür Özel'in ifadaleri çok talihsiz
İthalat 11 ay sonra geriledi: Dış ticaret açığı belli oldu!
Ağustos ayında fiyatı en çok artan ve azalan ürünleri açıklandı
Osman Kaya: Memurlarımız yoksulluk sınırının altında çalışıyor
Öğretmenlerin İkinci İl Dışı Başvurusu Başladı
Eylül ayı kira artış oranı ne oldu?
CHP'li Avcılar ve Beşiktaş Belediyelerine operasyon
Şanlıurfa'da yolcu otobüsü devrildi: 27 yaralı
Motorine zam bekleniyor
Şüpheli maddedeki kokudan etkilenen 9 polis tedavi altına alındı
Taşıt Kredisi Faizlerinde Yeni İndirim: En Uygun Bankalar Hangileri?
Rayiçler artsın ama vergi ve harç düşsün
Birçok İlde Kuvvetli Yağış ve Rüzgar Bekleniyor
MEB'den öğrencilere yönelik araştırma: Fotoğraf beğenmemek şiddet sayıldı
ÖTV ile beklenen olmadı yerlilik yerinde saydı
Halka arz gelirini katma değere dönüştürecek
Vali Gül açıkladı: İstanbul'daki okullar depreme dayanıklı mı?
Uzmanı açıkladı: Hava sıcaklıklarında düşüş yaşanacak
Türkiye ile Suriye arasında eğitimde kapsamlı işbirliği başlıyor
Kastamonu-Karabük sınırında yangın: 9 köy tahliye edildi
Belediye Başkanı'nın evine molotof atan 2 zanlı tutuklandı
Ağustos'ta en çok satan otomobiller: Tesla, Togg'u 7'ye katladı
Bakanlıktan cinsiyet değişikliği raporlarıyla ilgili iddialara açıklama
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

İşlenmeyen araziler kiralanacak: Çiftçiye yeni fırsat

Türkiye'de tarımsal üretimi artırmak ve kırsal kalkınmayı desteklemek amacıyla başlatılan "işlenmeyen arazilerin kiralanması" uygulaması, yalnızca gıda güvenliği açısından değil, ekonomik canlılık bakımından da yeni bir dönemin kapısını aralıyor.

Kaynak : TRT
Haber Giriş : 03 Eylül 2025 13:20, Son Güncelleme : 03 Eylül 2025 13:19
İşlenmeyen araziler kiralanacak: Çiftçiye yeni fırsat

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın mevzuat düzenlemeleriyle atıl durumdaki tarlalar yeniden üretime kazandırılarak çiftçilerin kullanımına sunuluyor.

Düzenleme, Danıştay tarafından Anayasa Mahkemesi'ne taşınsa da yürütmeyi durdurma ya da iptal kararı verilmediği sürece uygulama devam edecek.

Yerel çiftçiye öncelik

Kasım 2025'te başlayacak kiralamalarda öncelik, arazinin bulunduğu köyde yaşayan çiftçilere ve tarımsal kooperatiflere verilecek.

Böylece hem yerelde üretim artacak hem de küçük ölçekli çiftçilerin üretimden kopması engellenecek. Bu yöntem sayesinde kırsalda istihdamın güçlenmesine ve tarımsal birliklerin daha etkin hale gelmesine katkı sağlanacak.

Tespit ve kiralama süreci

Tarım ve Orman Bakanlığı, işlenmeyen arazilerin belirlenmesi için 81 ilde Arazi Tespit Komisyonları kurdu.

2024 üretim yılına ait çalışmalar tamamlandı ve 25 bin 328 parselde yaklaşık 300 bin dekar arazinin işlenmediği belirlendi. İtirazların değerlendirilmesinin ardından nihai listeler il ve ilçe düzeyinde ilan edildi.

2025 yılının son çeyreğinde ise ikinci yıl üst üste işlenmeyen arazilerin tespitleri yapılacak ve Kasım ayında kiralama süreci başlatılacak.

Kiralamalarda öncelik, arazinin bulunduğu yerleşim yerindeki çiftçilere, tarımsal kooperatiflere, birliklere, derneklere, vakıflara ve gönüllü kuruluşlara verilecek.

Sürecin etkin yönetilebilmesi için Tarım Bakanlığı, il müdürlüklerindeki personele eğitim verdi.

Uygulama kesintisiz sürecek

Danıştay 10. Dairesi, iki yıl üst üste işlenmeyen arazilerin kiraya verilmesine ilişkin düzenlemenin Anayasa'ya aykırılığı iddiasıyla Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu.

Tarım ve Orman Bakanlığı kaynakları ise bu kararın yalnızca davanın esasına ilişkin "bekletici" bir nitelik taşıdığını, yürütmeyi durdurma ya da iptal yönünde bir karar alınmadığı sürece uygulamanın yönetmelik doğrultusunda devam edeceğini vurguladı.

Bakanlık yetkilileri, işlenmeyen arazilerin üretime kazandırılması için çalışmaların kesintisiz sürdürüleceğini belirtti.

Ekonomiye katkı

Tarım ve Orman Bakanlığı, bu arazilerin üretime katılmasıyla yalnızca tarımsal arz güvenliğinin sağlanmayacağını, aynı zamanda yerel ekonomiye milyonlarca liralık katkı sağlanacağını öngörüyor. Uygulama, girdi maliyetlerinin yüksekliği nedeniyle toprağını ekemeyen çiftçiler için de yeni fırsatlar sunacak.

Köyden kente göçü azaltacak

Uygulama sadece bir tarım politikası olarak değil, aynı zamanda kırsal kalkınma ve göçü azaltma stratejisi de olacak.

İşlenmeyen arazilerin değerlendirilmesiyle genç çiftçilere iş imkanı sağlarken, kırsaldaki üretim zinciri güçlenecek ve yerelde istihdam artacak.

