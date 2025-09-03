İstanbul'da okul servisi ücretlerine zam talebi

İstanbul Umum Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası (İSAROD) Başkanı Günhan Sinar, 2025-2026 eğitim öğretim yılı öncesinde okul servisleriyle ilgili açıklamalarda bulundu. Zam taleplerini dile getiren Sinar, korsan taşımacılığa karşı da denetimlerin artırılmasını istedi.

"UCUZ DİYE ÇOCUKLARIN GÜVENLİĞİNİ TEHLİKEYE ATMAYIN"

İstanbul'da okul ve personel taşımacılığının yalnızca "34 LAA 001 - 34 LZZ 999" kombinasyonlu tahditli servis plakalarıyla yapılabildiğini hatırlatan Sinar, bunun dışındaki faaliyetlerin korsan taşımacılık kapsamına girdiğini söyledi.

Özellikle bazı bölgelerde korsan taşımacılığın arttığına dikkati çeken Sinar, "Biz İstanbul'da meslektaşlarımızdan bu konuda özellikle Esenyurt, Arnavutköy, bu tarafta (Anadolu Yakası) Pendik ve Tuzla'da korsan taşımacılık şikayetleri alıyoruz. Burada vatandaşlarımızı uyarmak istiyoruz. Biraz daha uygun fiyata öğrenci taşıtacağız diye çocuklarımızın geleceğini, güvenliğini tehlikeye atmayalım. Onlar bizim gözbebeklerimiz. Biz bu işi en güvenli şekilde yaptığımızı zaten yıllardır ispatlamış bir meslek topluluğuyuz. Dolayısıyla burada yetkililerimize, okul müdürlerimize, denetim birimlerimize de biraz daha, bu korsan taşımacılar üstünde denetimlerini sıklaştırmalarını, bunların taşımacılık yapmalarına imkan vermemelerini istiyoruz." dedi.

SERVİS ÜCRETLERİNE YÜZDE 50 ZAM TALEBİ

Servis ücretlerine de yüzde 50 zam yapılması gerektiğini belirten Sinar, en son artışı 2025 yılının ocak ayında aldıklarını hatırlattı. Sinar, "Şimdi öğrenci velilerine belki yüzde 50 artış talebi çok yüksek olarak gözüküyor ama şu anda rehber personel hariç en yakın dilim 2 bin 600 lira. Artış talebimiz kabul olursa en yakın dilim 3 bin 800 lira olacak." diye konuştu.

"TALEBİMİZİN MAKUL OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUZ"

Sinar, eğitim öğretim sezonunun başlayacağı 8 Eylül'de yapılacak belediye meclisi toplantısında taleplerinin değerlendirileceğini aktararak, Danıştay'ın UKOME'lerin fiyat belirleme yetkisini iptal etmesinin ardından kararın belediyelere geçtiğini anlattı.

İBB Meclisi'nde de fiyat tarifesinin belirleneceğini kaydeden Sinar, şöyle devam etti:

"Geçen seneden bu yana triger kayışını, motor yağını, lastiği, kaskomuzu, sigortamızı sürekli kullanıyoruz. Tamir, bakım, işçilik ücreti... Bunlar da yüzde 40'ın üstünde zamlanmış durumda. İstediğimizin makul bir artış olduğunu düşünüyoruz. Şimdi şöyle bir hesap yapmak isterim: Servis araçları 16+1 kişi. Taşıyabileceğimiz öğrenci sayısı maksimum 15. Yani ilk dilimden de taşımayalım. Biraz ikinci, üçüncü, dördüncü dilimden, 3-5 kilometreden taşıyalım. Zam teklifimiz kabul edilse 4 bin lira olur. Yani 15 öğrenciden maksimum 60 bin lira. Şimdi 60 bin lira ücretle meslektaşlarımız arabanın masraflarını, kasko sigortasını karşılayacak, evini geçindirecek, kış lastiği alacak, bunları karşılayacak."

ÖZEL OKUL SERVİSLERİ

Özel okulların fiyatlarının yüksek olduğuna değinen Sinar, "Orada da özel okulların, orada çalışan taşımacı şirketlerin bu fiyatı yükselttiği, aslında bu fiyatı servisçi esnafına da vermedikleri, öğrenci velisinden yüksek ücretler alıp komisyonculuk yaptıkları da zaten yıllardır biliniyor." ifadelerini kullandı.



