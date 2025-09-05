Bakan Bolat: Ekonomide pozitif rüzgarlar esmeye başladı
Ekonomi

Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,92 değer kaybederek 10.729,49 puandan tamamladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 05 Eylül 2025 18:54, Son Güncelleme : 05 Eylül 2025 18:53
Yazdır
Borsa günü düşüşle tamamladı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 99,44 puan azalırken, toplam işlem hacmi 154,3 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 0,47 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,95 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,73 ile finansal kiralama faktoring, en çok kaybettiren yüzde 3,22 ile spor oldu.

Küresel piyasalarda, ABD'de açıklanan makroekonomik verilerin ardından risk iştahı zayıflarken, BIST 100 endeksi de gün içinde dalgalı bir seyir izleyerek, Avrupa borsalarına paralel bir seyirle günü negatif tamamladı.

ABD'de tarım dışı istihdam ağustosta 22 bin kişi artarak beklentilerin altında gerçekleşirken, işsizlik oranı yüzde 4,3 ile Ekim 2021'den bu yana en yüksek seviyeye çıktı.

Analistler, gelecek hafta yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) PPK toplantısı, sanayi üretimi, cari denge ve TCMB Piyasa Katılımcıları Anketinin, yurt dışında ise dünya genelinde Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ve Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verileri başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirtti.

AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, eylül ayında TCMB'nin politika faizini 200 baz puan indirerek yüzde 41'e çekmesini bekliyor.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.600 ve 10.500 seviyeleri destek, 10.900 ve 11.000 puan ise direnç konumunda bulunuyor.

