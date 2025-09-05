Bakan Bayraktar: Soma Santrali'nin bacasını tekrar tüttüreceğiz

Ankara'nın beklediği proje: Havalimanı metrosuna ilk kazma vuruluyor
Ankara'nın beklediği proje: Havalimanı metrosuna ilk kazma vuruluyor
YSK'dan karar çıktı: CHP ilçe kongreleri devam edecek
YSK'dan karar çıktı: CHP ilçe kongreleri devam edecek
YÖK'ten yurt dışında okumak isteyen öğrencilere 'denklik' uyarısı
YÖK'ten yurt dışında okumak isteyen öğrencilere 'denklik' uyarısı
MEB'den öğrenci farklılıklarına özel kılavuz kitap seti
MEB'den öğrenci farklılıklarına özel kılavuz kitap seti
Başkomiser, evinde gördüğü jandarma personelini öldürdü
Başkomiser, evinde gördüğü jandarma personelini öldürdü
Ekonomistlerden ortak tahmin: Faiz yüzde 41'e inecek
Ekonomistlerden ortak tahmin: Faiz yüzde 41'e inecek
KDK müdahale etti: Kurum kimliklerinde kişisel bilgiler gizlenecek
KDK müdahale etti: Kurum kimliklerinde kişisel bilgiler gizlenecek
2025'in en çok satılan otomobilleri açıklandı
2025'in en çok satılan otomobilleri açıklandı
Kanseri yenen hemşire, aracıyla Ankara turu attı
Kanseri yenen hemşire, aracıyla Ankara turu attı
'Yenidoğan çetesi' davası devam ediyor
'Yenidoğan çetesi' davası devam ediyor
12 yıllık zorunlu eğitim kısalacak mı?
12 yıllık zorunlu eğitim kısalacak mı?
Gürsel Tekin: Göreve başladık
Gürsel Tekin: Göreve başladık
Bakan Tekin: Kimse 'kayıt için para istiyorlar' diyemez
Bakan Tekin: Kimse 'kayıt için para istiyorlar' diyemez
Balıkesir'de 4.1 büyüklüğünde deprem
Balıkesir'de 4.1 büyüklüğünde deprem
Özel okul zammında hesap değişti
Özel okul zammında hesap değişti
Körfezray Metrosu'nun temeli yarın atılacak
Körfezray Metrosu'nun temeli yarın atılacak
İstanbul'da 5 Yeni KYK Yurdu Öğrencileri Bekliyor
İstanbul'da 5 Yeni KYK Yurdu Öğrencileri Bekliyor
Sosyal medyada 'tetikçi' aranıyor! Kundaklama 10 bin, cinayet 300 bin lira...
Sosyal medyada 'tetikçi' aranıyor! Kundaklama 10 bin, cinayet 300 bin lira...
BTK'dan e-imza iddialarına ilişkin açıklama
BTK'dan e-imza iddialarına ilişkin açıklama
Gram altın rekor kırdı: İşte altın fiyatları
Gram altın rekor kırdı: İşte altın fiyatları
Öğrenci göçüyle kirada mahalleler arası uçurum
Öğrenci göçüyle kirada mahalleler arası uçurum
Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler ve 25 kişiye tahliye
Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler ve 25 kişiye tahliye
İmzalar atıldı! Evlenene üç asgari ücret hediye
İmzalar atıldı! Evlenene üç asgari ücret hediye
Yedi liseliden sadece biri üniversiteli oldu
Yedi liseliden sadece biri üniversiteli oldu
DMM'den İsrail basınındaki 'suikast' iddialarına yalanlama
DMM'den İsrail basınındaki 'suikast' iddialarına yalanlama
Üniversitede sahte Sayıştay denetçisi skandalı: Günlerce hastaneyi denetledi
Üniversitede sahte Sayıştay denetçisi skandalı: Günlerce hastaneyi denetledi
TÜİK açıkladı: Mevsimsellikten arındırılmış enflasyon belli oldu!
TÜİK açıkladı: Mevsimsellikten arındırılmış enflasyon belli oldu!
CHP'nin İstanbul'da 6 ilçedeki kongreleri durduruldu
CHP'nin İstanbul'da 6 ilçedeki kongreleri durduruldu
Orta Vadeli Program çalışmalarında sona yaklaşıldı
Orta Vadeli Program çalışmalarında sona yaklaşıldı
YSK, CHP'nin 'kongre başvurusu'nu yarın görüşecek
YSK, CHP'nin 'kongre başvurusu'nu yarın görüşecek
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Bakan Bayraktar: Soma Santrali'nin bacasını tekrar tüttüreceğiz

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Soma Termik Santrali'nin yeniden çalışmaya başlayacağını ve bu ay içinde netleşecek yeni işletmeciyle yoluna devam edeceğini söyledi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 05 Eylül 2025 17:20, Son Güncelleme : 05 Eylül 2025 17:20
Yazdır
Bakan Bayraktar: Soma Santrali'nin bacasını tekrar tüttüreceğiz

Bakan Bayraktar, Manisa'nın Soma ilçesindeki Dereköy Maden Sahası'nda incelemelerde bulundu.

Daha sonra gazetecilere açıklama yapan Bayraktar, yerli kömürün Türkiye'nin enerji arz güvenliği için çok önemli bir yakıt olduğunu söyledi.

Alparslan Bayraktar, yerli kömürden elektrik üretimiyle alakalı bir teşvik programı olduğunu, bu programı artık oluşturduklarını ve bu ay içerisinde hayata geçireceklerini bildirdi.

Soma'nın Türkiye'nin enerjisi için çok önemli bir yer olduğunu ifade eden Bayraktar, şunları söyledi:

"Türkiye bugün yerli kömürden elektrik üretiminde yaklaşık 7 bin 500 megavatlık kurulu güce sahip. Biz bu santrallerimizde hem çalışan işçilerimiz hem madenlerde çalışan toplam 27 bin kişilik doğrudan istihdama katkı sağlayan önemli bir alandan bahsediyoruz. Elbette bunun yan kollarıyla beraber on binlerce insana ve onların aileleriyle 100 binlere hitap eden çok önemli bir alandayız. 2030 yılına kadarlık bir alım programından bahsediyorum. Türkiye'de bu santrallerde üretilen elektriğin yaklaşık yüzde 60'ını 7,5 dolar sentlik bir alım garantisi üzerinde çalışıyoruz. Programımızın son aşamasına geldik ve bu sayede inanıyorum ki bu santraller uzun bir süre daha çalışmaya devam edecek. Dolayısıyla çok geniş kapsamlı bir teşvik programı. Bunu son haline getirdik. Bu programımızın içerisinde aynı zamanda yeni kurulacak kömür santrallerini de teşvik ediyoruz."

Bayraktar, sanayide de yerli kömürün kullanılmasıyla alakalı bir teşvik programı üzerinde çalıştıklarını anlatan Bayraktar, bu kapsamdaki çalışmaları anlattı.

Teşvik paketinde 3 istisnanın olduğunu ifade eden Bayraktar, "O istisnalardan 1 tanesi şu çevre yatırımı yapmamış, santraller bu teşvik paketinden istifade edemeyecekler. İkinci istisna madencimizin, çalışanımızın ücretini ödemeyen santraller bundan istifade edemeyecek. Yani öyle 'elektrik üretirim ben bunu satarım ondan sonra da işçiye bunun parasını 3-5 ay gecikmeli veririm' diyen işletmeciye bu teşvikten istifade imkanı vermeyeceğiz. Bir de kamuya borcu olan özellikle bizim kömür işletmelerimiz olsun, TEİAŞ'ımız olsun, enerji kitlerimize borcu olan şirketler de o borçlarını ödedikten sonra bu teşvik programına dahil olacaklar. İşin böyle bir hassasiyeti de var." diye konuştu.

Bayraktar, teşvik paketinin önemli olduğunu ve sektörün soluk alacağını, uzun yıllardır beklenen bir program olduğunu aktardı.

Türkiye'nin yerli kaynağının ekonomiye doğru bir şekilde, çevreyle uyumlu bir şekilde katılmasının çok önemli olduğunu bildiren Bayraktar, Soma'nın herkesin yüreğini dağlayan, şehitlerin diyarı olduğunu vurguladı.

- "Soma Santrali'nin bacasını tekrar tüttüreceğiz"

Soma Termik Santrali'nde bazı sıkıntılar yaşandığını dile getiren Bayraktar, burada onunla ilgili gerekli değerlendirmeleri yaptıklarını söyledi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, şu bilgileri paylaştı:

"Bu santral gerek arz güvenliği açısından, gerek Türkiye'nin dışa bağımlılığını düşürmemiz açısından fevkalade önemli ama Soma için çok çok hayati. Buradaki yaklaşık 13 bin insan burada doğrudan istihdam altında. Şunu söyleyeyim biz inşallah Soma Santrali'nin bacasını tekrar tüttüreceğiz. Ama gözüken şu, Soma'da bir oyuncu değişikliğine gideceğiz. Soma'daki santralin işletmecisi maalesef iyi bir işletmecilik performansı ortaya koymadı. Santralde yapması gereken yatırımları yapmadı. Dolayısıyla bu santral daha profesyonelce işletecek bir oyuncuyla inşallah bundan sonra yoluna devam edecek. Bunun da kararını ve uygulamasını inşallah bu ay içerisinde hayata geçirmiş oluruz ve yeni oyuncuyla yeni işleticiyle bir anlamda Soma yoluna devam edecek. Vatandaşlarımız müsterih olsunlar."

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber