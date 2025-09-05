Bakan Bolat: Ekonomide pozitif rüzgarlar esmeye başladı
Öğretmenlerin iller arası yer değiştirme sonuçları açıklandı
Hafta sonu sağanak geliyor: Sıcaklıklar kademeli olarak düşecek
Ankara'nın beklediği proje: Havalimanı metrosuna ilk kazma vuruluyor
YSK'dan karar çıktı: CHP ilçe kongreleri devam edecek
YÖK'ten yurt dışında okumak isteyen öğrencilere 'denklik' uyarısı
Başkomiser, evinde gördüğü jandarma personelini öldürdü
Ekonomistlerden ortak tahmin: Faiz yüzde 41'e inecek
KDK müdahale etti: Kurum kimliklerinde kişisel bilgiler gizlenecek
2025'in en çok satılan otomobilleri açıklandı
Kanseri yenen hemşire, aracıyla Ankara turu attı
12 yıllık zorunlu eğitim kısalacak mı?
Gürsel Tekin: Göreve başladık
Bakan Tekin: Kimse 'kayıt için para istiyorlar' diyemez
Balıkesir'de 4.1 büyüklüğünde deprem
Özel okul zammında hesap değişti
Körfezray Metrosu'nun temeli yarın atılacak
İstanbul'da 5 Yeni KYK Yurdu Öğrencileri Bekliyor
Sosyal medyada 'tetikçi' aranıyor! Kundaklama 10 bin, cinayet 300 bin lira...
BTK'dan e-imza iddialarına ilişkin açıklama
Gram altın rekor kırdı: İşte altın fiyatları
Öğrenci göçüyle kirada mahalleler arası uçurum
Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler ve 25 kişiye tahliye
İmzalar atıldı! Evlenene üç asgari ücret hediye
Yedi liseliden sadece biri üniversiteli oldu
DMM'den İsrail basınındaki 'suikast' iddialarına yalanlama
Üniversitede sahte Sayıştay denetçisi skandalı: Günlerce hastaneyi denetledi
TÜİK açıkladı: Mevsimsellikten arındırılmış enflasyon belli oldu!
CHP'nin İstanbul'da 6 ilçedeki kongreleri durduruldu
Orta Vadeli Program çalışmalarında sona yaklaşıldı
Oto hırsızlığında akılalmaz yöntem: Önce kiraladılar, sonra GPS ile çaldılar

Kocaeli'de kiraladıkları aracın anahtarını kopyalayıp içerisine GPS cihazı yerleştirdikten sonra çalan 2 şüpheli, polisin İstanbul'da düzenlediği operasyonla yakalandı. Şüphelilerin adresinde yapılan aramada çok sayıda kopyalanmış anahtar, sahte plaka ve hırsızlıkta kullanılan özel cihazlar ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri tutuklandı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 05 Eylül 2025 18:19, Son Güncelleme : 05 Eylül 2025 18:46
Olay, 31 Ağustos Pazar günü Derince ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir araç kiralama firmasından otomobil çalınması üzerine mağdur kişi polise başvurdu. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı. Yapılan teknik ve fiziki takip sonucunda, şüphelilerin kullandığı hırsızlık yöntemi deşifre edildi.

Şüphelilerin firmadan aracı kiraladığı, özel bir cihazla aracın anahtarını kopyaladıktan sonra fark edilmeyecek bir bölümüne 'Airtag' GPS takip cihazı yerleştirdikleri belirlendi. Aracı kiralama süresi bitince firmaya teslim eden şüphelilerin, daha sonra GPS üzerinden konumunu tespit ettikleri aracı, kopyaladıkları anahtarla gelip çaldıkları anlaşıldı.

Kimlikleri tespit edilen M.B.K. (41) ve Ö.S. (33) isimli şüphelilerin izini süren polis ekipleri, 1 Eylül'de İstanbul'da operasyon için düğmeye bastı. İki şüpheli, çaldıkları araçla birlikte kıskıvrak yakalandı. Çalıntı araç, yapılan işlemlerin ardından sahibine teslim edildi.

Şüphelilerin iş yerinde yapılan aramada ise şasi ve beyin bilgilerini okumaya yarayan OBD cihazı, araç anahtarlarını kopyalamak için kullanılan immobilizer cihazı, 3 çift sahte plaka, 3 çalıntı araca ait ruhsat, farklı araçlara ait 3 kopyalanmış anahtar ve kopyalanmaya hazır 11 adet ham anahtar ele geçirildi.

Şüphelilerden Ö.S. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, M.B.K. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

