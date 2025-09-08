İzmir'deki polis merkezi saldırısıyla bağlantılı 1 şüpheli yakalandı

Soruşturma kapsamında İran uyruklu K.N'nin (32) saldırgan E.B. ile irtibatlı olduğu tespit edildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca Balçova Polis Merkezi'ne düzenlenen silahlı saldırı sonucu 2 polisin şehit olduğu, 2'si polis 3 kişinin de yaralandığı saldırıya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2025 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net