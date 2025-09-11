AK Parti'de 'rayiç bedel' toplantısı: Vatandaşın hakkı korunacak

Partinin Yerel Yönetimler Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, AK Parti'de emlak vergisine esas alınan arsa metrekare birim fiyatlarının görüşüldüğü bir toplantı düzenlendi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Demir başkanlığındaki toplantıya, Tüm Emlak Danışmanları Birliği Başkanı Hakan Akçam ve beraberindeki heyet katıldı.

Açıklamada, toplantıya ilişkin görüşlerine yer verilen Demir, AK Parti'nin belediyecilik anlayışında her zaman adalet, denge ve vatandaş odaklı bir yaklaşım benimsediğini belirtti.

Önceliklerinin milletin huzur ve refahı olduğunu aktaran Demir, "Rayiç bedel artışları konusunda da aynı kararlılığı sürdürüyoruz. Vatandaşlarımızın sırtına yeni yükler bindirmeyeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Demir, özellikle büyükşehirlerde gayrimenkul değerlerindeki hızlı artışın rayiç bedellerin belirlenmesinde tartışmalara yol açtığını, amaçlarının ise vatandaşın hakkını korumak olduğunu, bu çerçevede adaletli, makul ve dengeli bir düzenleme için gerekli tüm adımları kararlılıkla atacaklarını vurguladı.

Konunun yalnızca teknik bir mesele değil, doğrudan vatandaşın hayatını etkileyen bir husus olduğuna dikkat çeken Demir, vatandaşın hakkını korumak için tüm paydaşlarla görüştüklerini, süreci her açıdan değerlendirdiklerini ve çalışmalarını bu doğrultuda yürüttüklerini bildirdi.

Temel amaçlarının milletin huzur ve ekonomik istikrarını korumak olduğunu belirten Mustafa Demir, şunları kaydetti:

"Yerel yönetim anlayışımızda olduğu gibi her konuda şeffaf, adil ve vatandaşlarımızın menfaatini önceleyen bir yaklaşımı sürdüreceğiz. Rayiç bedel düzenlemelerinde de aynı hassasiyetle hareket ederek, hem vatandaşlarımızın haklarını koruyan hem de belediyelerimizin ihtiyaçlarını gözeten bir dengeyi tesis edeceğiz. Milletimizin hayatını zorlaştıracak, yükünü artıracak hiçbir adımın yanında olmayacağız. Önümüzdeki süreçte de aynı kararlılıkla çalışmalarımızı sürdüreceğiz."