7 soruda faizsiz ev, araç ve iş yeri almanın yeni yolu

Türkiye'de ilk kez bir kamu bankası olan Emlak Katılım Bankası, vatandaşların ev, araç ve iş yeri sahibi olmasını kolaylaştıracak Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi'ni hayata geçirdi. Faizsiz ve devlet güvenceli bu sistem, her gelir grubundan vatandaşın kendi bütçesine uygun taksitlerle tasarruf yapabilmesini sağlıyor. Peki sistem nasıl işliyor, kimler katılabiliyor ve finansman hangi koşullarda sağlanıyor? İşte merak edilen soruların cevabı ve sistemin detayları.

EMLAK KATILIM TASARRUF FİNANSMAN SİSTEMİ NEDİR?



Türkiye'de ilk kez bir kamu bankası olan Emlak Katılım Bankası tarafından sunulan, faizsiz ve devlet güvenceli bir tasarruf finansman sistemidir. Vatandaşlar bu sistemle ev, araç veya iş yeri sahibi olma imkanı elde eder.

TASARRUF FİNANSMAN SİSTEMİ NASIL ÇALIŞIR?



Satın alınacak ev, araç veya iş yeri için gereken finansman tutarı ve bütçeye uygun aylık taksit miktarı belirlenir. Çekilişli veya Müşteri Bazlı Tasarruf Finansman modellerinden biri tercih edilir.

Her iki modelde de belirli bir birikimin ardından, kalan finansman Emlak Katılım Tasarruf Finansman tarafından karşılanır. Benzer hedeflere sahip katılımcıların yer aldığı, tasarruflarını birleştirdikleri sisteme sadece organizasyon ücreti adıyla katılım bedeli ödenerek dahil olunur.

SİSTEMDE FAİZ VE PEŞİNAT VAR MI?



Hayır. Sistemde kesinlikle faiz yoktur. Finansman, doğrudan devlet güvencesiyle sağlanmaktadır. Peşinat zorunluluğu da yok. Anapara üzerinden taksitli ödeme ile kira öder gibi ev/iş yeri alma imkanı olacak. Sıfır veya ikinci el otomobil sahibi olma imkanı da olacak.

SİSTEME KİMLER KATILABİLİR?



Her vatandaş, kendi bütçesine uygun taksitlerle sisteme katılabilir ve tasarruf yapabilir.

AYLIK TAKSİT MİKTARI NE KADAR?



Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi'nde Şubeye gidip finansman tutarı ve bütçenize uygun aylık taksit belirlenecek. Çekilişli (noter huzurunda çekiliş) veya müşteri bazlı (teslim tarihi siz belirleyin, peşinat veya taksitli) modeller var. Faizsiz, devlet güvencesi altında çalışır. Aylık taksit miktarı sabit değil, sizin seçiminize göre ayarlanır.

ÇEKİLİŞLİ MODEL NASIL OLACAK?



1. MODEL: Çekiliş sistemi

Her ay noter huzurunda yapılan çekilişle katılımcılara finansman desteği sağlanacak

MÜŞTERİ BAZLI MODEL NASIL OLACAK?



2. MODEL: 'Müşteri Bazlı Tasarruf Finansman'

Teslimat tarihi katılımcının kendi belirlediği tarihe göre ayarlanabilecek