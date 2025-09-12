Ankara'da 11 bin kilo kaçak et operasyonu

38 ilde DEAŞ operasyonu: 161 şüpheli yakalandı
Ankara'nın Akyurt ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, insan sağlığını tehlikeye atan koşullarda saklanan toplam 11 bin 250 kilogram et ve tavuk ürünü ele geçirildi. Piyasa değeri milyonları bulan ürünler imha edilirken, iki kişi gözaltına alındı.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 12 Eylül 2025 07:16, Son Güncelleme : 12 Eylül 2025 07:18
Ankara'nın Akyurt ilçesinde gerçekleştirilen bir operasyonda, insan sağlığını tehlikeye atacak şekilde saklanan toplam 11 bin 250 kilo et ve tavuk ürünü ele geçirildi.

Operasyon kapsamında, köfte üretimi yapan 3 işletmede yapılan aramalarda çok sayıda farklı ürün ve ekipman bulundu. Olayla ilgili olarak 2 şüpheli gözaltına alındı ve işletmelerin faaliyetleri geçici olarak durduruldu.

Ele geçirilen ürünlerin piyasa değeri oldukça yüksek olup, numuneleri alınan ürünler imha edildi.

Operasyonun Detayları

  • Yer: Ankara, Akyurt ilçesi, Yeşiltepe Mahallesi
  • Ele geçirilen toplam ürün miktarı: 11 bin 250 kilogram
  • Gözaltına alınan kişi sayısı: 2
  • Piyasa değeri: Yaklaşık 14 milyon 500 bin lira

Ele Geçirilen Ürünler

  • 2.931 kilogram piliç köfte
  • 150 kilogram piliç harcı
  • 640 kilogram tavuk eti
  • 4.240 kilogram dana yağı
  • 2.225 kilogram galeta unu
  • 80 kilogram tavuk derisi
  • 1.440 kilogram dana eti
  • 120 kilogram dana sucuk
  • 120 kilogram sakatat eti
  • 230 kilogram hindi eti
  • 6 adet kıyma yoğurma makinası
  • 1.250 kilogram etiketsiz dana ve tavuk ürünü
  • 20 kilogram menşei belirsiz soya
  • 35 kilogram bezelye lifi
  • 10 kilogram askorbik asit
  • 500 gram plazma emilgatör
  • 1 kilogram bilinmeyen kimyasal madde

Süreç

Ankara İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Akyurt İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, koordineli bir şekilde çalışarak insan sağlığını tehdit eden bu ürünlere el koydu. Numuneleri alınan ürünler imha edilirken, işletmelerin faaliyetleri geçici olarak durduruldu ve olayla ilgili adli süreç başlatıldı.


