Gençlerbirliği rize deplasmanında kötü seriye son verecek mi?

Gençlerbirliği, Süper Lig'de kötü gidişata Rize deplasmanında son vermek istiyor. Çaykur Rizespor ile Gençlerbirliği arasında oynanacak haftanın kapanış maçında, başkent ekibi yeni transferleriyle sürpriz peşinde.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 14 Eylül 2025 10:05, Son Güncelleme : 14 Eylül 2025 10:08
Gençlerbirliği rize deplasmanında kötü seriye son verecek mi?

Gençlerbirliği, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında yarın deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak.

Çaykur Didi Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak haftanın kapanış maçını, hakem Zorbay Küçük yönetecek.

Dört yıl sonra geri döndüğü Süper Lig'de bu sezon oynadığı 4 maçı da kaybeden başkent ekibi, kötü gidişata Rize deplasmanında "dur" demeye çalışacak.

Gençlerbirliği, ligde sırasıyla Samsunspor'a 2-1, Hesap.com Antalyaspor'a 1-0, Gaziantep FK'ye 2-1 ve Fenerbahçe'ye 3-1 yenildi.

Başkent temsilcisinde sakatlıkları bulunan oyunculardan Ensar Kemaloğlu kadroda yer almazken, Metehan Mimaroğlu'nun durumu maç günü belli olacak.

MİLLİ ARADA TAKIMA 5 YENİ İSİM KATILDI

Gençlerbirliği, milli maçlar nedeniyle Süper Lig'e verilen arada Franco Tongya'yı bonservisiyle, Kevin Csoboth, Dal Varesanovic, Tom Dele-Bashiru ve kaleci Ricardo Velho'yu ise kiralık olarak kadrosuna kattı.

Birinci transfer ve tescil döneminde 18 futbolcuyla sözleşme imzalayan Gençlerbirliği, Süper Lig'e yükseldiği kadroyu büyük ölçüde yeniledi.

Kırmızı-siyahlılar ayrıca Macaristan'ın Ferencvaros takımından transfer ettiği Adama Traore'yi, Suudi Arabistan'ın Al-Ula takımına kiraladı.

Son hafta yapılan transferlerin ardından yabancı oyuncu kontenjanı nedeniyle Moussa Kyabou, Michal Nalepa ve aşil tendonundan ameliyat edilen Peter Etebo'nun liste dışında kaldığı öğrenildi.


