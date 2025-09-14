Kırmızı bültenle aranan 8 suçlu Türkiye'ye getirildi!

KPSS Alan Bilgisi üçüncü oturumu başladı
KPSS Alan Bilgisi üçüncü oturumu başladı
Tekne ile kaçmaya çalışan FETÖ'cüler yakalandı
Tekne ile kaçmaya çalışan FETÖ'cüler yakalandı
'Yurt dışına hiç çıkmamış, Ukrayna'dan mezun gibi gösterildi'
'Yurt dışına hiç çıkmamış, Ukrayna'dan mezun gibi gösterildi'
'Deprem korkusu konut piyasasını altüst etti!'
'Deprem korkusu konut piyasasını altüst etti!'
Gıda denetiminde alarm: Eksik mühendis,artan tehlike!
Gıda denetiminde alarm: Eksik mühendis,artan tehlike!
Su krizi kapıda! Tasarruf tercih değil mecburiyet haline geldi
Su krizi kapıda! Tasarruf tercih değil mecburiyet haline geldi
Yeni haftada yağmur geliyor
Yeni haftada yağmur geliyor
Nitelikli halka arzlar ve yapay zeka denetimi geliyor
Nitelikli halka arzlar ve yapay zeka denetimi geliyor
Algida boykot'u 'Maraş Dövme' markasıyla aşıyor
Algida boykot'u 'Maraş Dövme' markasıyla aşıyor
8 ayda 76 binin üzerinde motosiklet kazası gerçekleşti
8 ayda 76 binin üzerinde motosiklet kazası gerçekleşti
Bakan Tekin: Çocukları Doğa Okulları'na giden velilerimiz müsterih olsun
Bakan Tekin: Çocukları Doğa Okulları'na giden velilerimiz müsterih olsun
Bayrampaşa Belediyesi'ne yönelik soruşturmada 45 gözaltı
Bayrampaşa Belediyesi'ne yönelik soruşturmada 45 gözaltı
Bakan Memişoğlu'ndan vatandaşlara randevu tüyosu
Bakan Memişoğlu'ndan vatandaşlara randevu tüyosu
KPSS Alan Bilgisi Sınavları ikinci oturumu yapıldı
KPSS Alan Bilgisi Sınavları ikinci oturumu yapıldı
Togg'un yeni modelinin ilk teslimatı: Erdoğan deneme sürüşü yaptı
Togg'un yeni modelinin ilk teslimatı: Erdoğan deneme sürüşü yaptı
İmamoğlu davasındaki görüntülerin paylaşılmasına soruşturma
İmamoğlu davasındaki görüntülerin paylaşılmasına soruşturma
DMM açıkladı: MHRS hacklendi mi?
DMM açıkladı: MHRS hacklendi mi?
e-Devlet'te yeni dönem: Baştan aşağı yenileniyor!
e-Devlet'te yeni dönem: Baştan aşağı yenileniyor!
Bakan Memişoğlu 17 bin atama için tarih verdi
Bakan Memişoğlu 17 bin atama için tarih verdi
Jandarma takla atan otomobilin altında kaldı: 1 şehit
Jandarma takla atan otomobilin altında kaldı: 1 şehit
Erdoğan: Özel gitsin Manavgat'taki rüşvet külçelerini hesaplasın
Erdoğan: Özel gitsin Manavgat'taki rüşvet külçelerini hesaplasın
Tunceli Ulaşım Projeleriyle Turizmde Yeni Dönem Başladı
Tunceli Ulaşım Projeleriyle Turizmde Yeni Dönem Başladı
İran sınırında 6,7 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
İran sınırında 6,7 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
Bakan Kacır: Togg, Avrupa yollarında da gururumuz olacak
Bakan Kacır: Togg, Avrupa yollarında da gururumuz olacak
Yeme-içme sektörü ayakta kalma derdinde!
Yeme-içme sektörü ayakta kalma derdinde!
Bakanlık, ağustosta gıda işletmelerine 176,7 milyon TL ceza kesti
Bakanlık, ağustosta gıda işletmelerine 176,7 milyon TL ceza kesti
'Her dört üniversite mezunundan 1'i işsiz'
'Her dört üniversite mezunundan 1'i işsiz'
Marmara, İç Anadolu ve Karadeniz'de Sağanak Yağış Alarmı
Marmara, İç Anadolu ve Karadeniz'de Sağanak Yağış Alarmı
Çıkarılan kanun dijital suçlara çare olmadı! Sosyal facia durmadı
Çıkarılan kanun dijital suçlara çare olmadı! Sosyal facia durmadı
Sahte e-İmza davası: Depremde ölenler mağdur kabul edilmedi
Sahte e-İmza davası: Depremde ölenler mağdur kabul edilmedi
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Kırmızı bültenle aranan 8 suçlu Türkiye'ye getirildi!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, uluslararası iş birliğiyle kırmızı bültenle aranan 8 suçlunun Türkiye'ye iade edildiğini açıkladı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 14 Eylül 2025 10:36, Son Güncelleme : 14 Eylül 2025 10:37
Yazdır
Kırmızı bültenle aranan 8 suçlu Türkiye'ye getirildi!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, kırmızı bültenle uluslararası ve ulusal seviyede aranan 8 suçlunun Türkiye'ye getirildiğini duyurdu.

Bakan Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bir bir geri getireceğiz, kaçamayacaksınız. Kırmızı bültenle aradığımız 6 suçluyu, ulusal seviyede aradığımız 2 suçluyu Gürcistan, Azerbaycan, Almanya, Avusturya, Kuzey Makedonya ve İrlanda'dan ülkemize getirdik. Kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan M.A., E.S., A.K., İ.C., Ş.S., H.K. ile ulusal seviyede aranan M.B. ve A.A.D. isimli şahıslar yakalandı ve ülkemize iadeleri sağlandı" ifadelerini kullandı.

Yurtdışına kaçan ve haklarında arama kararı bulunan şahısların izini titizlikle sürdürdüklerini belirten Yerlikaya, ilgili ülkelerin kolluk birimleriyle yürütülen operasyonel iş birliğine ilişkin şu detayları paylaştı:

"'Kasten yaralama ve resmi belgede sahtecilik' suçlarından kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan ve E.Y. Organize Suç Örgütü üyesi olan M.A. isimli şahıs, 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan E.S. isimli şahıs ve 'Kasten Öldürme' suçundan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan A.K. isimli şahıs Gürcistan'da yakalandı.
'Kasten öldürme' suçundan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan İ.C. isimli şahıs Azerbaycan'da, 'bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık' suçundan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan Ş.S. isimli şahıs Almanya'da, 'taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçundan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan H.K. isimli şahıs Avusturya'da, 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ihraç etmeye teşebbüs' suçundan ulusal seviyede aranan M.B. isimli şahıs Kuzey Makedonya'da ve 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan ulusal seviyede aranan A.A.D. isimli şahıs İrlanda'da yakalandı ve ülkemize iadeleri sağlandı."

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber