KPSS Alan Bilgisi üçüncü oturumu başladı

KPSS Alan Bilgisi sınavında binlerce aday üçüncü oturumu başladı.. Kimlik kartı olmayanlar için nüfus müdürlükleri açık tutuldu. Sınav sonuçları, 10 Ekim'de açıklanacak.

14 Eylül 2025 10:37
KPSS Alan Bilgisi üçüncü oturumu başladı

KPSS Alan Bilgisi sınavlarının birinci ve ikinci oturumu dün düzenlenmişti. Bugün saat 10.15'te başlayan sınavın üçüncü oturumu için adaylar saat 10.00'dan sonra binalara alınmadı.

Sınava 40 bin 637 aday başvururken, işletme, muhasebe, istatistik testlerinden oluşan üçüncü oturumda adaylara çoktan seçmeli 40'ar sorudan toplam 120 soru sorulacak, cevaplamaları için 160 dakika süre verilecek.

Kimlik kartını kaybeden, kimlik kartı bulunmayan veya kimlik kartında kimlik numarası ve fotoğrafı olmayan adaylar için il ve ilçe nüfus müdürlükleri açık tutuldu.

Sınav sonuçları, 10 Ekim'de açıklanacak.


