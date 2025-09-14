Gece denize girip, boğuldu
Mersin Erdemli'de gece saatlerinde denize açılan üç arkadaştan Erol Türkdoğan kayboldu. Arama sonrası gençten acı haber geldi.
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 14 Eylül 2025 15:00, Son Güncelleme : 14 Eylül 2025 15:02
Mersin'in Erdemli ilçesinde gece denize giren Erol Türkdoğan (55), boğuldu.
Olay, gece saatlerinde ilçeye bağlı Kızkalesi yakınlarındaki sahilde meydana geldi.
Denize açılan üç arkadaştan Erol Türkdoğan'ın bir süre sonra kıyıya dönmemesi üzerine arkadaşları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri sevk edildi.
Ekiplerce bulunan Türkdoğan'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.
Türkdoğan'ın cesedi, incelemeler için Erdemli Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.