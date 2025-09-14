Gürsel Tekin: Dünkü laftan sonra Özgür Özel'le görüşme talebim olmayacak

CHP İstanbul İl Başkanlığı'na mahkeme kararıyla kayyum olarak atanan Gürsel Tekin, parti binası önünde yaptığı açıklamada CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in ifadelerine tepki gösterdi. Tekin, "Ben Özgür Özel'in ağabeyiyim. Kaçmam, korkum yok. Ama dünkü laftan sonra Özgür Özel'le görüşme talebim olmayacak. Hakkımı hepsine haram ediyorum. Beni kürsüde yuhalattınız. Ayıptır" dedi.

SİZİN BU FAŞİST KAFANIZDAN DOLAYI AK PARTİ İKTİDARDIR"

Kendisini hedef alan açıklamalara sert tepki gösteren Tekin, "Sizin bu faşist kafanızdan dolayı AK Parti iktidardır. Vazgeçin bundan. Kimsiniz siz? 'Beni konuşmaya mecbur etmeyin' dedim. İnşallah bugün son olur. Olmazsa yarından itibaren her gün konuşurum, kimse kusura bakmasın" ifadelerini kullandı.

"BİRÇOK KANALIN TALEBİNİ GERİ ÇEVİRDİM, ŞİMDİ DAVET BEKLİYORUM"

Tekin, açıklamasında CHP'nin deneyimli isimlerinden gelen eleştiriler dışında kimseye cevap vermeyeceğini belirtti: "Beni Önder Sav, Eşref Erdem, Levent Gök, Aziz Kocaoğlu, Zeydan Karalar eleştirirse bir tek cümle etmem. Ama başka kim olursa olsun cevap hakkımı kullanırım. Davet bekliyorum. Birçok kanalın talebini geri çevirdim. Ablam, teyzem, halam çağırın izlesin sizin televizyonlarınızda diyorum. Aklınıza gelen her şeyi sorun."

KURULTAY DAVASI YORUMU: "BENİ İLGİLENDİRMİYOR"

15 Eylül'de Ankara'da görülecek olan CHP kurultayının iptali davasına ilişkin soruya ise, "Hiç beni ilgilendirmiyor. Ankara'da inşallah partimizin lehine bir karar çıksın" yanıtını verdi.

ÖZGÜR ÖZEL NE DEMİŞTİ?

CHP lideri Özgür Özel, dün CHP'nin eski İstanbul İl Başkanlığı binası önünde yaptığı konuşmada kayyum atamasına tepki göstermiş, "Siyaset tarihinin utancı Erdoğan'a ait. Bu Erdoğan'ın gözünün içine bakıyor. Ben gelince paldır küldür kaçıyorlar buradan. Biz gelince kıyıdan kıyıdan geri geliyorlar. Kimi kime şikayet edeceksin? Siyasi parti binasına polis mi girer?" demişti.