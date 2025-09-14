Vatandaşın kredi ve kredi kartı borcu 5 trilyona dayandı!
Bakanlık, yerli nükleer reaktör için çağrıya çıktı
Okulu eğitim yılına hazırlayamayan müdür görevden alındı
Gizemli kutu dolandırıcılığı: Sizi savunamayız!
Kurultay davacıları konuştu: Bu dava bizim davamız
Doktoru darbeden 2 hasta yakını adli kontrolle serbest
KPSS Alan Bilgisi üçüncü oturumu başladı
Tekne ile kaçmaya çalışan FETÖ'cüler yakalandı
'Yurt dışına hiç çıkmamış, Ukrayna'dan mezun gibi gösterildi'
'Deprem korkusu konut piyasasını altüst etti!'
Gıda denetiminde alarm: Eksik mühendis,artan tehlike!
Su krizi kapıda! Tasarruf tercih değil mecburiyet haline geldi
Yeni haftada yağmur geliyor
Nitelikli halka arzlar ve yapay zeka denetimi geliyor
Algida boykot'u 'Maraş Dövme' markasıyla aşıyor
8 ayda 76 binin üzerinde motosiklet kazası gerçekleşti
Bakan Tekin: Çocukları Doğa Okulları'na giden velilerimiz müsterih olsun
Bayrampaşa Belediyesi'ne yönelik soruşturmada 45 gözaltı
Bakan Memişoğlu'ndan vatandaşlara randevu tüyosu
KPSS Alan Bilgisi Sınavları ikinci oturumu yapıldı
Togg'un yeni modelinin ilk teslimatı: Erdoğan deneme sürüşü yaptı
İmamoğlu davasındaki görüntülerin paylaşılmasına soruşturma
DMM açıkladı: MHRS hacklendi mi?
e-Devlet'te yeni dönem: Baştan aşağı yenileniyor!
Bakan Memişoğlu 17 bin atama için tarih verdi
Jandarma takla atan otomobilin altında kaldı: 1 şehit
Erdoğan: Özel gitsin Manavgat'taki rüşvet külçelerini hesaplasın
Tunceli Ulaşım Projeleriyle Turizmde Yeni Dönem Başladı
İran sınırında 6,7 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
Bakan Kacır: Togg, Avrupa yollarında da gururumuz olacak
Gürsel Tekin: Dünkü laftan sonra Özgür Özel'le görüşme talebim olmayacak

CHP İstanbul İl Başkanlığı'na kayyum atanan Gürsel Tekin, il binası önünde yaptığı açıklamada Özgür Özel'in sözlerine sert tepki gösterdi. "Ben Özgür Özel'in ağabeyiyim, kaçmam, korkum yok. Ama dünkü laftan sonra görüşme talebim olmayacak. Hakkımı haram ediyorum. Beni kürsüde yuhalattınız. Ayıptır. Sizin bu faşist kafanızdan dolayı AK Parti iktidardır" dedi. 15 Eylül'deki kurultay iptal davası için ise "Beni ilgilendirmiyor" ifadelerini kullandı.

14 Eylül 2025
CHP İstanbul İl Başkanlığı'na mahkeme kararıyla kayyum olarak atanan Gürsel Tekin, parti binası önünde yaptığı açıklamada CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in ifadelerine tepki gösterdi. Tekin, "Ben Özgür Özel'in ağabeyiyim. Kaçmam, korkum yok. Ama dünkü laftan sonra Özgür Özel'le görüşme talebim olmayacak. Hakkımı hepsine haram ediyorum. Beni kürsüde yuhalattınız. Ayıptır" dedi.

SİZİN BU FAŞİST KAFANIZDAN DOLAYI AK PARTİ İKTİDARDIR"

Kendisini hedef alan açıklamalara sert tepki gösteren Tekin, "Sizin bu faşist kafanızdan dolayı AK Parti iktidardır. Vazgeçin bundan. Kimsiniz siz? 'Beni konuşmaya mecbur etmeyin' dedim. İnşallah bugün son olur. Olmazsa yarından itibaren her gün konuşurum, kimse kusura bakmasın" ifadelerini kullandı.

"BİRÇOK KANALIN TALEBİNİ GERİ ÇEVİRDİM, ŞİMDİ DAVET BEKLİYORUM"

Tekin, açıklamasında CHP'nin deneyimli isimlerinden gelen eleştiriler dışında kimseye cevap vermeyeceğini belirtti: "Beni Önder Sav, Eşref Erdem, Levent Gök, Aziz Kocaoğlu, Zeydan Karalar eleştirirse bir tek cümle etmem. Ama başka kim olursa olsun cevap hakkımı kullanırım. Davet bekliyorum. Birçok kanalın talebini geri çevirdim. Ablam, teyzem, halam çağırın izlesin sizin televizyonlarınızda diyorum. Aklınıza gelen her şeyi sorun."

KURULTAY DAVASI YORUMU: "BENİ İLGİLENDİRMİYOR"

15 Eylül'de Ankara'da görülecek olan CHP kurultayının iptali davasına ilişkin soruya ise, "Hiç beni ilgilendirmiyor. Ankara'da inşallah partimizin lehine bir karar çıksın" yanıtını verdi.

ÖZGÜR ÖZEL NE DEMİŞTİ?

CHP lideri Özgür Özel, dün CHP'nin eski İstanbul İl Başkanlığı binası önünde yaptığı konuşmada kayyum atamasına tepki göstermiş, "Siyaset tarihinin utancı Erdoğan'a ait. Bu Erdoğan'ın gözünün içine bakıyor. Ben gelince paldır küldür kaçıyorlar buradan. Biz gelince kıyıdan kıyıdan geri geliyorlar. Kimi kime şikayet edeceksin? Siyasi parti binasına polis mi girer?" demişti.

