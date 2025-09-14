Kandıra'da denize girmek yasaklandı!

Kocaeli'nin Karadeniz'e kıyısı bulunan Kandıra ilçesinde, olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle bazı plajlarda denize girilmesi yasaklandı.

Kandıra Kaymakamlığı' ndan yapılan açıklamaya göre, ilçede elverişsiz hava ve deniz koşulları sebebiyle bugün Kerpe, Kovanağzı ve Miço dışındaki plajlarda denize girmek yasaklandı.

Vatandaşlardan belirtilen plajlarda duba ve mantarlarla çevrilen alanda denize girmeleri, diğer yerlerde denize girmemeleri istendi.



