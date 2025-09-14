Vatandaşın kredi ve kredi kartı borcu 5 trilyona dayandı!
Bakanlık, yerli nükleer reaktör için çağrıya çıktı
Okulu eğitim yılına hazırlayamayan müdür görevden alındı
Gizemli kutu dolandırıcılığı: Sizi savunamayız!
Kurultay davacıları konuştu: Bu dava bizim davamız
Doktoru darbeden 2 hasta yakını adli kontrolle serbest
KPSS Alan Bilgisi üçüncü oturumu başladı
Tekne ile kaçmaya çalışan FETÖ'cüler yakalandı
'Yurt dışına hiç çıkmamış, Ukrayna'dan mezun gibi gösterildi'
'Deprem korkusu konut piyasasını altüst etti!'
Gıda denetiminde alarm: Eksik mühendis,artan tehlike!
Su krizi kapıda! Tasarruf tercih değil mecburiyet haline geldi
Yeni haftada yağmur geliyor
Nitelikli halka arzlar ve yapay zeka denetimi geliyor
Algida boykot'u 'Maraş Dövme' markasıyla aşıyor
8 ayda 76 binin üzerinde motosiklet kazası gerçekleşti
Bakan Tekin: Çocukları Doğa Okulları'na giden velilerimiz müsterih olsun
Bayrampaşa Belediyesi'ne yönelik soruşturmada 45 gözaltı
Bakan Memişoğlu'ndan vatandaşlara randevu tüyosu
KPSS Alan Bilgisi Sınavları ikinci oturumu yapıldı
Togg'un yeni modelinin ilk teslimatı: Erdoğan deneme sürüşü yaptı
İmamoğlu davasındaki görüntülerin paylaşılmasına soruşturma
DMM açıkladı: MHRS hacklendi mi?
e-Devlet'te yeni dönem: Baştan aşağı yenileniyor!
Bakan Memişoğlu 17 bin atama için tarih verdi
Jandarma takla atan otomobilin altında kaldı: 1 şehit
Erdoğan: Özel gitsin Manavgat'taki rüşvet külçelerini hesaplasın
Tunceli Ulaşım Projeleriyle Turizmde Yeni Dönem Başladı
İran sınırında 6,7 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
Bakan Kacır: Togg, Avrupa yollarında da gururumuz olacak
Hamsi ihracatı 9.9 milyon dolara ulaştı

Türkiye'nin hamsi ihracatı yılın ilk 8 ayında büyük bir sıçrama yaşadı. Belçika başta olmak üzere Avrupa ülkelerine yapılan satışlar dikkat çekiyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 14 Eylül 2025 14:14, Son Güncelleme : 14 Eylül 2025 14:16
Hamsi ihracatı 9.9 milyon dolara ulaştı

Türkiye'den ocak-ağustos döneminde yapılan hamsi ihracatı 9 milyon 942 bin 815 dolara ulaştı.

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Hamdi Gürdoğan, AA muhabirine, Türkiye'den yılın 8 ayında 2 bin 86 ton hamsi ihraç edildiğini söyledi.

Söz konusu ihracattan 9 milyon 942 bin 815 dolar kazanç sağlandığını dile getiren Gürdoğan, bu dönemde 19 ülkeye hamsi dış satımı yapıldığını ifade etti.

Gürdoğan, Türkiye'nin 8 aylık hamsi ihracatında Belçika'nın ilk sırada yer aldığına dikkati çekerek, Belçika'ya yapılan hamsi dış satımının geçen yılın aynı dönemine göre değerde yüzde 11 arttığını vurguladı.

Ülkeden Belçika'ya geçen yılın ocak-ağustos döneminde 2 milyon 835 bin 806 dolarlık hamsi dış satımı yapıldığını anımsatan Gürdoğan, söz konusu ihracatın bu yılın aynı döneminde ise 3 milyon 149 bin 982 dolara ulaştığın ı kaydetti.

Gürdoğan, Belçika'yı 3 milyon 6 bin 259 dolarla Fransa ile 1 milyon 196 bin 239 dolarla Almanya'nın takip ettiğini, hamsi ihracatında pazar çeşitliliğini ve ihracat potansiyeli artırmak için çalıştıklarını belirtti.


