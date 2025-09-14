Kütahya'da şehit olan jandarma uzman çavuş Manisa'da son yolculuğuna uğurlandı

Kütahya İl Jandarma Komutanlığındaki törenin ardından Manisa'ya getirilen şehit Yeşil'in (26) Türk bayrağına sarılı naaşı, önce Salihli ilçesindeki baba ocağına götürüldü.

Güneş Mahallesi'ndeki baba evinde helallik alınmasının ardından şehidin naaşı, dualar eşliğinde cenaze töreninin yapılacağı Kula'nın Bayramşah Mahallesi'ne uğurlandı.

Şehit Yeşil için Bayramşah Mahallesi Camisi'nde öğle vakti cenaze töreni düzenlendi.

Törene şehidin annesi Mukaddes Yeşil, kız kardeşleri Cennet Çakal ve Aysel Baş ile yakınlarının yanı sıra Manisa Valisi Vahdettin Özkan ile Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral Aykut Tanrıverdi de katıldı.

Yeşil'in cenazesi, namazın ardından mahalle mezarlığına defnedildi.

- Kaza

Abdullah D. idaresindeki 43 ABU 899 plakalı otomobil, dün Kütahya-Çavdarhisar kara yolu Göynükören Kavşağı yakınında kontrolden çıkarak karşı şeritte yol kontrolü yapan jandarma trafik personeli Uzman Çavuş Yücel Yeşil'e çarptıktan sonra şarampole devrilmişti. Yeşil'in olay yerinde şehit olduğu kazada, otomobildeki anne ve iki çocuğu da yaralanmıştı.