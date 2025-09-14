Milli boksör Büşra Işıldar, dünya ikincisi oldu

Milli Boksörümüz Büşra ışıldar dünya ikincisi! 🥈

🥊Milli boksörümüz, kadınlar 75 kilo finalinde İrlandalı Rakibi Aoife O'Rourke🇮🇪'ye mağlup olarak organizasyonu gümüş madalya ile tamamladı.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak X hesabından Milli Boksör Işıldar için bir tebrik mesajı yayımladı: BÜŞRA IŞILDAR DÜNYA İKİNCİSİ!🥈

Bize yaşattığın heyecan ve gurur için teşekkür ediyorum kardeşim, harika mücadele ettin.