Bursa'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
Bursa'nın Mudanya ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 14 Eylül 2025 18:40, Son Güncelleme : 14 Eylül 2025 18:41
Bursa'nın Mudanya ilçesinde Eğerce ve Söğütpınar mahalleleri arasındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.