Sivas'ta otomobille çarpışan minibüsteki 15 tarım işçisi yaralandı

İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada, ilk belirlemelere göre 15 tarım işçisi yaralandı.

Sürücülerinin isimleri henüz öğrenilemeyen otomobil ile minibüs, Sivas-Erzincan kara yolu Suşehri ilçesi girişinde çarpıştı.

