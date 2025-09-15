İstanbul'da zamlı toplu ulaşım bugünden itibaren başladı
CHP Kurultay Davası Ertelendi
CHP Beykoz Gençlik Kolları Başkanı Gözaltına Alındı
Togg T10F ön siparişi başladı: İşte fiyatlar...
Sarp Sınır Kapısı ve İstanbul'da 601 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
Cumhurbaşkanlığına Cevdet Yılmaz vekalet edecek
Otomotiv üretimi ağustosta arttı, ihracat geriledi
Batman'da aileye kanlı pusu: Anne, baba ve iki çocuk katledildi
Bugün hava nasıl olacak?
Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar'a gidecek
12 Dev Adam Avrupa ikincisi oldu
Bakan Tekin: Gönderdikten sonra şikayet etmeye gerek yok!
KPSS Alan Bilgisi oturumlarının cevap anahtarları yayımlandı
Vatandaşın kredi ve kredi kartı borcu 5 trilyona dayandı!
Bakanlık, yerli nükleer reaktör için çağrıya çıktı
Okulu eğitim yılına hazırlayamayan müdür görevden alındı
Gizemli kutu dolandırıcılığı: Sizi savunamayız!
Kurultay davacıları konuştu: Bu dava bizim davamız
Doktoru darbeden 2 hasta yakını adli kontrolle serbest
KPSS Alan Bilgisi üçüncü oturumu başladı
Tekne ile kaçmaya çalışan FETÖ'cüler yakalandı
'Yurt dışına hiç çıkmamış, Ukrayna'dan mezun gibi gösterildi'
'Deprem korkusu konut piyasasını altüst etti!'
Gıda denetiminde alarm: Eksik mühendis,artan tehlike!
Su krizi kapıda! Tasarruf tercih değil mecburiyet haline geldi
Yeni haftada yağmur geliyor
Nitelikli halka arzlar ve yapay zeka denetimi geliyor
Algida boykot'u 'Maraş Dövme' markasıyla aşıyor
8 ayda 76 binin üzerinde motosiklet kazası gerçekleşti
Bakan Tekin: Çocukları Doğa Okulları'na giden velilerimiz müsterih olsun
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Antalya'da kamyonet uçuruma yuvarlandı: 1 ölü

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bir kamyonetin yaklaşık 60 metrelik uçurumdan yuvarlanması sonucu sürücü Mevlüt Gökmen (70) yaşamını yitirdi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 15 Eylül 2025 08:34, Son Güncelleme : 15 Eylül 2025 08:35
Antalya'da kamyonet uçuruma yuvarlandı: 1 ölü

Antalya'da Çığlık Mahallesi Yarcakmuar yayla yolunda, Mevlüt Gökmen'in kontrolünü kaybettiği 07 UL 885 plakalı kamyonet, henüz bilinmeyen bir nedenle yoldan çıkarak yaklaşık 60 metre uçuruma yuvarlandı.

DİK YAMAÇTA KAZA: SÜRÜCÜ YAŞAMINI YİTİRDİ

Kazayı gören mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Dik yamaçtan ulaşılması güç olan kaza bölgesine uzun uğraşlar sonucu ulaşan ekipler, sürücü Mevlüt Gökmen'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Gökmen'in yalnız olduğu tespit edilen kazada, cenazesi nöbetçi Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından bulunduğu yerden güçlükle çıkarılarak Gazipaşa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

