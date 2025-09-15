Parkta oynayan çocuğa yorgun mermi isabet etti
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde parkta oyun oynayan bir çocuğa yorgun mermi isabet etti. Ekipler olayı kimin gerçekleştirdiğine ilişkin çalışma başlatırken yaralanan çocuk hastanede tedavi altına alındı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 15 Eylül 2025 09:42, Son Güncelleme : 15 Eylül 2025 09:43
Demirtaş Sakarya Mahallesi Merhum Halil Satık Parkı'nda oynayan çocuğa yorgun mermi isabet etti.
Yaralanan çocuk ambulansla Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polis ekipleri konuyla ilgili çalışma başlattı.