CHP Beykoz Gençlik Kolları Başkanı adli kontrolle serbest

İlçe Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in "ihaleye fesat karıştırma", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, üyelik ve yardım" suçlamalarından tutuklanmasının ardından Başkan Vekili seçilen Gürzel, CHP'den istifa ederek AK Parti'ye katılmıştı.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2025 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net