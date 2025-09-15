İstanbul'da toplu ulaşıma zam: Marmaray ve bakanlık hatları muaf
İntihar girişiminde bulunan ünlü oyuncu hastaneye kaldırıldı

Oyuncu Ufuk Özkan, Beşiktaş'taki evinde intihar girişiminde bulundu. Hastaneye kaldırılan Özkan'ın durumunun iyi olduğu öğrenildi.

İntihar girişiminde bulunan ünlü oyuncu hastaneye kaldırıldı

Geçtiğimiz yıllarda karaciğer yetmezliği nedeniyle hastaneye kaldırılan dizi oyuncusu Ufuk Özkan, Beşiktaş'taki evinde intihar girişiminde bulundu. Hastaneye kaldırılan Özkan'ın durumunun iyi olduğu öğrenildi.

UFUK ÖZKAN KİMDİR

Ufuk Özkan 11 Nisan 1975, Almanya doğumlu. Çerkez asıllı oyuncu. Annesi Of, Trabzonlu, babası ise Samsun'un Tekkeköy ilçesindendir ve Çerkez asıllıdır. Almanya'da doğup büyüyen Ufuk Özkan, 12 yaşında ailesi ile birlikte Türkiye'ye kesin dönüş yaptıktan sonra Türkçeyi iyi konuşamaması nedeniyle öğretimine 8. sınıf yerine 5. sınıftan devam etmiştir. Samsun Belediye Ortaokulu mezunudur. Samsun Belediye Konservatuvarı ve İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünden (2001) mezun olmuştur. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları'nda oyuncu olarak çalışmıştır. Tiyatro Kılçık ile 3 yıl kabare tiyatrosu yapmıştır. 2003 yılında BKM yapımı olan "Ölümsüz Aşk" dizisinde başrolde yer aldı. Asuman Dabak Tiyatrosu'nda da oyunculuk yapmıştır. İyi derecede Almanca ve İngilizce bilmektedir. 2009-2011 yılları arasında yayımlanan "Geniş Aile" dizisinde "Cevahir" karakterini canlandırmıştır ve bu diziden sonra tanınırlığı daha çok artmıştır. 2005 yılında evlendiği Nazan Güneş'ten 2 Ağustos 2022 tarihinde boşanmıştır. Eren adında bir oğlu vardır. Kardeşi Umut Özkan da kendisi gibi oyuncudur. Ufuk Özkan, 2005 yılında evlendiği Anadolu Ateşi dansçılarından Nazan Güneş ile de geçen yıl anlaşmalı olarak boşanmıştı.

