Her yaşa Açıköğretim: 60 yaş üstüne eğitim desteği
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi, 2025 Aile Yılı kapsamında 60 yaş ve üzeri bireylere sınavsız kayıt ve yüzde 60 indirim avantajıyla yükseköğretim fırsatı sunacak.
Yaşam boyu öğrenme vizyonuyla 50'den fazla ülkede nitelikli yükseköğretim hizmeti
sunan Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi, 2025 Aile Yılı kapsamında
60 yaş ve üzeri bireyler için özel bir eğitim fırsatını hayata geçiriyor.
İkinci Üniversite programları ile her yaşa yükseköğretim
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesinin İkinci Üniversite kapsamında
sunduğu 28 önlisans ve 20 lisans programı, zamandan ve mekandan bağımsız olarak
her yaştan bireye yükseköğrenim olanağı sağlıyor. 60 yaş ve üstüne sağlanan
eğitim desteği, bu yaş grubundaki bireylerin öğrenme yolculuğuna yeni bir başlangıç
yapmalarına olanak tanıyor ve öğrenmeye olan tutkuyu her yaşta canlı tutacak
bir eğitim fırsatı sunuyor.
Programlar arasında Aşçılık, Bilgisayar Programcılığı, Sosyal Hizmetler, Halkla
İlişkiler ve Reklamcılık, Sosyoloji, Tarih ve Uluslararası İlişkiler gibi farklı
ilgi alanlarına hitap eden bölümler yer alıyor. Bu programlardan dilediklerine
giriş sınavsız kayıt yaptıran 60 yaş üstü bireyler, öğrenim ücretlerinde yüzde
60 indirim avantajından yararlanabilecek.
Rektör Adıgüzel: "Eğitim, aile bağlarının en güçlü harcıdır"
Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel, uygulamanın yalnızca
bireysel gelişimi değil, Türkiye'nin aile ve toplum yapısını da güçlendireceğini
vurgulayarak: "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın 2025'i Aile
Yılı ilan etmesiyle birlikte, biz de Anadolu Üniversitesi olarak aile kavramının
birleştirici gücüne katkı sunmayı görev bildik. Eğitim, aile bağlarının en güçlü
harcıdır. Bu uygulama sayesinde 60 yaş ve üzerindeki vatandaşlarımız sadece
bilgi edinmekle kalmayacak; çocukları ve torunlarıyla aynı üniversite çatısı
altında buluşarak kuşaklar arası dayanışmaya ilham verecek. Bu adım, Anadolu
Üniversitesi toplumun her kesimine sunduğu katkının ve öncü rolünün en somut
göstergesidir. Ülkemizden başlayarak yükseköğretime erişimde fırsat eşitliği
ve yaşam boyu öğrenme idealini geniş kitlelere ulaştırmaya devam edeceğiz."
dedi.
28 önlisans ve 20 lisans programı hakkında bilgi almak ve kolayca başvuru yapmak için aoskayit.anadolu.edu.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.