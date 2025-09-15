Dün toprağa verilmişti: Şehidin adı bugün doğan oğlunda yaşayacak

Uzman Çavuş Yücel Yeşil'in (26) haziran ayında boşandığı Özlem Uygun bugün Salihli'de doğum yaptı. Erkek bebeğe babasının adı verildi.

Anne Özlem Uygun, Salihli Özel Medigüneş Hastanesi'nde ikinci çocuğunu dünyaya getirdi. Doğum sonrası hem büyük bir hüzün hem de gurur yaşanırken, aile fertleri gözyaşlarını tutamadı. Yeni doğan bebeğe, şehidin hatırasını yaşatmak için "Yücel" adı verildi.