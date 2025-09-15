Avrupa ikincisi A Milli Erkek Basketbol Takımı, Türkiye'ye döndü

A Milli Erkek Basketbol Takımı, Letonya'nın başkenti Riga'da düzenlenen EuroBasket 2025 finalinde Almanya'ya 88-83'lük skorla yenilerek Avrupa ikincisi oldu. Avrupa şampiyonası tarihinde ikinci kez gümüş madalya kazanan 12 Dev Adam, organizasyonun ardından bugün Türkiye'ye döndü. Letonya'dan kalkan uçakla İstanbul Havalimanı'na gelen millileri, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, İstanbul Valisi Davut Gül ve çok sayıda basketbolsever karşıladı.

Osman Aşkın Bak: "Türk basketbolu için önemli bir süreci beraber yaşadık"

Havalimanında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Başta Ergin hocamıza madalya ve final hedefi koyduğu için teşekkür ediyoruz. Hidayet Başkan ve ekibine teşekkür ediyoruz. Türk basketbolu için önemli bir süreci beraber yaşadık. İnşallah daha iyi şeyler olacak. Milletimizi gururlandırdığınız için teşekkür ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımıza Türk basketboluna verdiği emekler için teşekkür ediyoruz. Yine Basketbol Gelişim Merkezi gibi dünyanın ve Avrupa'nın en önemli spor komplekslerinden birini kazandırdığı için teşekkür ediyoruz. Ben inanıyorum ki 12 Dev Adam ayağa kalktı, şampiyon olacak. Hep beraber şampiyonlukları kutlayacağız. Onlara inanıyoruz, güveniyoruz. Bu takıma bu milleti gururlandırdıkları için şükranlarımı arz ediyorum. Sizleri seviyoruz. Yolunuz açık olsun" diye konuştu.

Hidayet Türkoğlu: "24 seneden sonra madalyayla dönmek bile bizi gururlandırdı"

Tüm takıma teşekkür eden Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu da, "Hocamız Ergin Ataman'a ilk günden itibaren koyduğu hedef ve vizyonla takımın final oynayacağına inanan daha sonra da hocamıza güvenen 12 Dev Adam'a teşekkür etmek istiyorum. Bizler yönetimsel olarak bu ekibin bir parçası olduğumuz için kendimizi şanslı hissediyoruz. Bu süreç hepimiz için çok değerliydi. Çünkü Türk basketbolu son yıllarda kulüpler anlamında Avrupa'da bizi en iyi şekilde temsil eden noktadaydı. Bu şampiyona sayesinde milyonların basketbol sevgisinin, başarı özleminin tekrar tüm Türkiye'ye yayıldığını görmüş olduk. Bu süreçte bizi destekleyen Sayın Cumhurbaşkanımıza saygılarımı ve şükranlarımı sunuyorum. Sayın Bakanımız bizleri hiç yalnız bırakmadı. Herkes bu çocuklarla gurur duyduklarını her fırsatta dile getirdiler. Buraya altın madalyayla dönebilirdik ama 24 seneden sonra madalyayla dönmek bile bizi gururlandırdı. İnşallah bu başarı artarak devam edecektir ve o madalya ilerde ülkeye gelecektir. Çünkü geleceği açık bir kadroya sahibiz. Hepsiyle gurur duyuyoruz" ifadelerini kullandı.

Ergin Ataman: "Türk halkına, Türk gençliğine basketbolu yeniden sevdirdik"

Finalde kaybettikleri için üzgün olduklarını dile getiren A Milli Takım Başantrenörü Ergin Ataman, "Şampiyona boyunca her geçen gün artan bir destekle bizleri bağrına basan bütün Türk milletine çok teşekkür ediyoruz. Bu çocuklar, Türk bayrağını azimle, büyük bir hırsla bütün Avrupa'ya, bütün dünyaya en iyi şekilde her maçta son saniyeye kadar şampiyonluk mücadelesi verdiler. Yıllar sonra Avrupa şampiyonalarında gümüş madalya kazanma başarısı gösterdiler. Bunun için gururluyuz ama tabii ki ben şahsım adına çok üzgünüm. Çünkü Türk milletine bu şampiyonluğu getirmeyi çok hayal ediyorduk, çok istiyorduk. Ama maalesef sporda bazen hak ettiğiniz sonuç olmuyor. Son topta şampiyonluğu verdik. Ama Türk halkına, Türk gençliğine basketbolu yeniden sevdirdik. Bu çocukların hepsine teşekkür ediyorum" cümlelerine yer verdi.

Cedi Osman: "Elimizden gelenin en iyisini yaptık"

Turnuva boyunca ellerinden gelenin en iyisini yaptıklarını anlatan Kaptan Cedi Osman ise, "21 gün boyunca sizin desteğinizi hep hissettik. Hep yanımızda oldunuz. Tabii ki gönül buraya kupayla, altın madalyayla dönmek isterdi. Maalesef başaramadık. İnanın elimizden gelenin en iyisini yaptık. Umarım sizleri birazcık gururlandırabilmişizdir. Sizin desteğiniz olmadan buralara gelebilmek çok zor olurdu. İyi ki varsınız" şeklinde konuştu.

Alperen Şengün: "12 Dev Adam ruhu tekrardan geri geldi"

Alperen Şengün ise desteklerinden ötürü tüm taraftarlara teşekkür ederek, "Tüm turnuva boyunca bizi desteklediğiniz için çok teşekkür ederiz. Geçekten çok istedik, inandık. Bütün turnuva boyunca birbirimize kenetlendik. Çok istedik ama olmadı. Uzun yıllar sonra böyle bir başarı elde ettiğimiz için çok mutluyuz. Size söz veriyoruz ki biz yine buralara geri geleceğiz. 12 Dev Adam ruhu tekrardan geri geldi. Önümüzde uzun yıllarımız var. Daha genç bir takımız. Bir gün o kupayla ülkemize döneceğiz" dedi.

Karşılama töreni toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.