Şarkıcı Pınar Aydınlar'a 7 yıl 6 aya kadar hapis talebi
İBB'nin düzenlediği etkinlikte örgüt propagandası yaptığı iddiasıyla yargılanan şarkıcı Pınar Aydınlar hakkında savcılık, "terör örgütü propagandası" suçundan 7 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep etti.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen programda şarkıcı Pınar
Aydınlar'ın sahne alarak örgüt propagandası yaptığı iddiasına ilişkin yargılandığı
davada, mütalaa açıklandı. Savcılık, Aydınlar'ın 'basın ve yayın yoluyla terör
örgütü propagandası yapmak' suçundan 7 yıl 6 aya kadar hapis cezasına çarptırılmasını
talep etti.
Şarkıcı Pınar Aydınlar'ın, 12 Aralık 2024'de İstanbul Büyükşehir Belediyesi
(İBB) tarafından düzenlenen 'Tunceli Kültür Buluşmaları' programında sahne alarak
sarf ettiği sözler ve Seyit Rıza'nın fotoğrafının basılı olduğu posteri açmasına
ilişkin 'silahlı terör örgütüne üye olmak' ve 'terör örgütü propagandası yapmak'
suçlarından yargılanmasına devam edildi. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde
görülen duruşmada tutuksuz sanık Pınar Aydınlar ve avukatı hazır bulundu.
Mütalaa açıklandı: 7 yıl 6 aya kadar hapis talebi
Duruşmada esasa ilişkin mütalaasını açıklayan Cumhuriyet savcısı, sanık Aydınlar'ın
sosyal medya hesabı üzerinden yapmış olduğu paylaşımların terör örgütü ile ilgili
bir öğreti, düşünce veya inancı başkalarına tanıtma, benimseme ya da yayma amacıyla
yapıldığını aktardı. Mütalaada, sanık Aydınlar'ın örgütün yöntemlerini meşru
gösterdiği ve övdüğü, propaganda içerikli paylaşımlar yaptığı da belirtilerek
'basın ve yayın yoluyla terör örgütü propagandası yapmak' suçundan 1 yıl 6 aydan,
7 yıl 6 aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.
Örgüt üyeliğinden beraat talebi
Açıklanan mütalaada ayrıca, yapılan aramalar sonucu ele geçirilen 'HDK Bileşenleri
Delege Listesi ve 2.ve 3. Bölge Adayları' isimli Excel dosyası içerisinde Kağıthane'de
'eş başkan' olarak Aydınlar'ın isminin yazılı olduğu, iletişim bilgilerinin
bulunduğu ancak sanık Aydınlar'ın savunmasında sanatçı kimliği nedeniyle konsere
çağrılmış olabileceğini ve listede isminin kim tarafından ve ne amaçla yazıldığı
konusunda bilgi sahibi olmadığını söylediği aktarıldı. Her türlü kuşkudan uzak,
somut delil elde edilemediğinin belirtildiği mütalaada, sanığın 'silahlı terör
örgütüne üye olmak' suçundan beraatına karar verilmesi istendi.
Duruşmada savunma yapan sanık Pınar Aydınlar ile avukatı, mütalaayı kabul etmediğini belirterek mahkemeden savunma için süre talep ettiler.
Duruşma ertelendi
Ara kararını açıklayan mahkeme, sanık Aydınlar ile avukatına açıklanan mütalaaya karşı savunma hazırlayabilmesi için süre verilmesine hükmederek duruşmayı erteledi.