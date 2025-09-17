Trafiğe ağustosta 215 bin 130 aracın kaydı yapıldı
Başıboş köpekler Harran Üniversitesi'ni mesken tuttu

Şanlıurfa'da üniversite yerleşkesi ile tıp fakültesi hastanesinin bahçesini mesken tutan başıboş sokak köpekleri, hasta yakınlarını ve öğrencileri tedirgin ediyor.

17 Eylül 2025
Başıboş köpekler Harran Üniversitesi'ni mesken tuttu

Şanlıurfa'da Harran Üniversitesi Osmanbey Yerleşkesi ile Tıp Fakültesi Hastanesinin bahçesini mesken tutan başıboş sokak köpekleri öğrenci ve hasta yakınlarını rahatsız etmeye devam ediyor.

Geçtiğimiz nisan ayında yaşanan olayda, üniversite öğrencisi 27 yaşındaki Sevda Özkaya, köpek saldırısından kaçarken otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetmişti.

Hasta yakınları ve öğrenciler tedirgin

Yaşanan acı olay sonrası Özkaya'nın arkadaşları üniversitede günlerce durumu protesto etmelerine rağmen rektör Mehmet Tahir Güllüoğlu'nun, köpeklerin toplatılması için çalışma başlatmadığı iddia edildi.

Üniversite yerleşkesi ile tıp fakültesi hastanesinin bahçesinde sürü halinde görülen köpekler, hasta yakınlarını ve öğrencileri tedirgin ediyor.

Hasta yakınları, köpeklerin tehlike oluşturduğunu belirterek toplatılmasını istedi.

Hastanede yakını tedavi gören Mehmet Ali Yeşil, "Başıboş sokak köpekleri yüzünden çocuklarımız okula rahat gidemiyor. Hastaneye gelen vatandaş buradaki köpeklerden rahatsız oluyorlar. Bazı arkadaşlar şikayet ediyorlar fakat ilgilenen olmuyor. Çocuklarımıza saldırıyorlar ve bu yüzden çocuklar okula gitmeye korkuyor. Bizim bir hastamız var ve 3 gündür yoğun bakımda, biz de burada hastanenin bahçesinde oturuyoruz. Köpekler çok olduğu için eşyalarımızı buraya bırakamıyoruz, seccademizi bırakamıyoruz. Başıboş köpekler eşyalarımızın üzerine geliyor, biz bu başıboş hayvanların toplanmasını istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Mehmet Toran ise "Geceleri hastanenin bahçesi başıboş köpeklerle doluyor. Bu köpeklerin çoğu hastalıklı, çoğu uyuz. Bu köpeklerin toplanması lazım. Bu hayvanlar bu şekilde kalsa zaten açlıktan, hastalıktan ölür. Hayvan hakları var ama bunlar bu şekilde zaten acı çekiyorlar." şeklinde konuştu.


