Trafiğe ağustosta 215 bin 130 aracın kaydı yapıldı
2. El Araç Alım Satımlarında Yeni Dönem!
AFAD görevde yükselme ve unvan değişikliği sınav ilanı
Adalet Bakanlığı Promosyon Görüşmelerinde Teklif Yükseltildi
İstanbul'da 'Lütfen Ambulansa Yol Ver' Anonsu Radyoda
Birden fazla evi olanlar katlamalı vergi mi ödeyecek?
Akran zorbalığı yeniden başladı! Bir öğrenciye saldırdılar
Binbaşı zehir tacirlerini haraca bağlamış!
Hacmi 3 trilyon TL'yi aşan e-ticarete 'yapay' dokunuş
Netanyahu, Mesut Yılmaz'la olan anısını paylaşarak Erdoğan'ı hedef aldı
Bitkisel üretimde 2026'da verilecek destekler
Sürpriz buluşma iddiası: Kılıçdaroğlu ve Özel görüşecek
İstanbul'da Konut Satışlarının En Çok Arttığı 5 İlçe
Evlenecek gençler 250 bin TL destekle evlerini düzebilecek
Yurtta Sağanak Yağış Uyarısı: Hangi Bölgelerde Etkili?
'Dur' ihtarına uymadı, polise çarpıp kaçtı
Kadıköy'de ağaca çarpan otomobil takla attı: 2 yaralı
Meclis'te tarihi komisyon 10. kez toplanıyor
Bayrampaşa Belediyesi soruşturması: 6 şüpheli daha tutuklandı
Otomobil kapısı 'Silah' sayıldı: Kıskançlık krizinde masum kadın yaralandı
TVF, VakıfBank paylarının satışı için süreci başlattı
Yatırımlarda yeni dönem öncelikleri belli oldu
Öğrencilere dijital haklar eğitimi: 17-18 Eylül'de okullarda işlenecek
3 ton atık 1 sınıfı aydınlattı: Sınıflar güneş enerjisiyle aydınlanıyor
Bakan Memişoğlu duyurdu: 64 yeni ilaç geri ödeme listesinde
İstihdam rakamları açıklandı: Sanayide düşüş, inşaat ve hizmette artış
Çocuklarının yanında babalarına tokat atmıştı: Tutuklandı
Konut satışları yükselişte: Ağustos'ta 2025'in en yüksek seviyesi
Motorlu araçlarda AB Uyumlu Yeni Güvenlik Kuralları yürürlüğe girdi
Altının kilogram fiyatı 5 milyon liraya dayandı
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

Kamu kurum ve kuruluşlarında 51 bin gazi ve gazi yakını istihdam edildi

Gazi ve gazi yakınlarının sosyo-ekonomik hayata aktif katılımını artırmak için son 29 yılda 51 bin 359 kişinin kamu kurum ve kuruluşlarına atamasını gerçekleştirildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 17 Eylül 2025 11:45, Son Güncelleme : 17 Eylül 2025 11:39
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, gazilerin ekonomik, sosyal ve kültürel alanlarda desteklenmesi için çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda, gazilerin yaşam koşullarını iyileştirmek amacıyla istihdamdan sağlığa, eğitimden ulaşıma kadar birçok alanda destek sağlanıyor.

Bakanlık verilerinden derlenen bilgilere göre, gazi ve gazi yakınlarının sosyo-ekonomik hayata aktif katılımının artırılması için son 29 yılda 51 bin 359 kişinin kamu kurum ve kuruluşlarına ataması yapıldı.

Gazi ve gazi yakınlarına istihdam desteğinin yanı sıra sağlık hizmetlerinde de öncelik sağlanıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı işbirliğinde yürütülen yeni uygulamayla gazi ve gazi yakınları, poliklinik hizmetlerinde olduğu gibi Merkezi Hekim Randevu Sistemi'nden (MHRS) randevularını da öncelikli alabiliyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı işbirliğinde, gazi ve gazi yakınlarına evlerinde kullandıkları doğal gazda yüzde 50 indirim desteği getirildi.

Faizsiz konut kredisi desteği

Barınma desteği kapsamında, gazi ve gazi yakınlarına bir konutla sınırlı olmak üzere faizsiz konut kredisi imkanı veriliyor. Bu yıl için kredi miktarı 942 bin lira olurken, gazilere ayrıca sıra tahsisli kamu konutlarında ek 40 puan avantajı, evde kullanılan elektrikte yüzde 40, su da ise yüzde 50 indirim uygulanıyor.

Gazilerin çocuklarına yılda bir kez eğitim ve öğretim yardımı da yapılıyor. Buna ek olarak özel ortaöğretim kurumlarının yüzde 3'lük ücretsiz kontenjanından faydalandırılıyor.

Gazi ve yakınlarına psikososyal destek vermek amacıyla düzenli ziyaretler gerçekleştiren Bakanlık, 2017'den bu yana 812 bin 278 gazi ve gazi yakınıyla evlerinde veya iş yerlerinde bir araya geldi.

Ayrıca, 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan 36 bin 373 gazinin, KKTC tarafından hazırlanan Milli Mücadele Madalyaları, son 6 yıldır takdim ediliyor. Bu kapsamda bugüne kadar 31 bin 180 gaziye madalyaları ulaştırıldı.

ÖTV muafiyetinden yararlandırılıyor

Bakanlık, gazi ve gazi yakınlarına ulaşımda da destek sağlıyor. Bugüne kadar 146 bin 387 gazi ve gazi yakını, şehir içi toplu taşıma, demiryolu ve deniz yollarının şehir içi ile şehirler arası hatlardan ücretsiz faydalandırıldı.

Ayrıca Türk Hava Yolları ve Ajet ile yapılan protokoller kapsamında uçuşlarda yüzde 50 indirim uygulanıyor, engellilik oranı yüzde 90'ın üzerinde olan ve özel donanımlı araç kullanması gereken gaziler, Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) muafiyetinden de yararlandırılıyor.

