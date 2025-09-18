Çiğ süt fiyatlarına zam geldi
ABD'de silahlı saldırı: 3 polis hayatını kaybetti

ABD'nin Pensilvanya eyaletinde düzenlenen silahlı saldırıda 3 polis yaşamını yitirdi, 2'si ağır yaralandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 18 Eylül 2025 07:29, Son Güncelleme : 18 Eylül 2025 07:42
ABD'de silahlı saldırı: 3 polis hayatını kaybetti

The New York Times'ın haberine göre, Pensilvanya eyaletine bağlı York County bölgesinde düzenlenen silahlı saldırıda 3 polis memuru hayatını kaybetti, 2 polis memuru ağır yaralandı.

Yetkililer, olayın bir soruşturmayı takip etmek için kırsal bölgeye giden polislere ateş açılması sonucu yerel saatle 14.10'da meydana geldiğini bildirdi.

SALDIRGAN ÖLDÜRÜLDÜ

Saldırganın polis tarafından vurularak etkisiz hale getirildiğini belirten yetkililer, yaralanan 2 polisin yakındaki bir hastanede tedavi gördüğünü ve durumlarının kritik olduğunu belirtti.

ABD Adalet Bakanı Pam Bondi ise ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, Federal Soruşturma Bürosu görevlilerinin (FBI), York County'de çok sayıda polis memurunun vurulmasının ardından olay yerinde yerel kolluk kuvvetlerine destek verdiği bilgisini paylaştı.

