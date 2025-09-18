UNESCO'nun Gazze'ye yardım fonuna destek veren ilk ülke Türkiye

Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütünün (UNESCO) Daimi Temsilcisi Büyükelçi Gülnur Aybet, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, örgütün Gazze'ye yardım fonuna ilişkin bir toplantı yaptıklarını kaydetti. Türkiye'nin bu fona katkı sağlayan ilk ülke olduğunu vurgulayan Aybet, "Gazze'ye ilişkin tüm yardım konularında sesimizi daha fazla çıkarmalıyız" ifadelerini kullandı.

Aybet, toplantıda, uluslararası toplumda giderek daha fazla sesin İsrail'in eylemlerini 'soykırım' olarak nitelendirdiğini ve bunun Birleşmiş Milletler (BM) Soruşturma Komisyonu raporuyla da teyit edildiğini hatırlattığını vurguladı. Türkiye'nin İsrail-Filistin meselesinde iki devletli çözümü 'tek olur seçenek' gördüğünü aktaran Aybet, son dönemde çok sayıda ülkenin Filistin devletini tanıma yolunda adım atmasını takdirle karşıladığını ifade etti.