Kabine genişliyor iddiası: Yeni bakanlık mı kuruluyor?
Kabine genişliyor iddiası: Yeni bakanlık mı kuruluyor?

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde değişiklik olup olmayacağı konuşulurken yeni bir gelişme yaşandı. Kabine'ye yeni bir koltuk geliyor, çalışmalar başladı.

Haber Giriş : 18 Eylül 2025 23:30, Son Güncelleme : 18 Eylül 2025 23:32
Deprem, sel, orman yangınları gibi afetlerle mücadele eden Türkiye yeni çalışmalara başladı. Belediyelere bağlı itfaiyeler de dahil, afet ile ilgili kamu kurumlarının bağlanacağı Afet Bakanlığı'nın kurulması için kollar sıvandı.

Dünya gazetesinde yer alan habere göre, yeni kurulacak bakanlığı afet risklerinin belirlenmesi, değerlendirilmesi, azaltılmasına yönelik faaliyetlerin yürütülmesi ve denetlenmesi ile afet esnasında ve sonrasında yapılan müdahale çalışmalarının etkinliğinin artırılması için kurumların uzmanlık alanları dikkate alarak yetki ve sorumlulukları düzenlemesi planlanıyor.

Afetlere dayanıklı yapılaşmaya yönelik mevzuat gözden geçirecek, yeni yapılan tüm alt ve üst yapılarda çoklu afet tehlikelerini dikkate alacak.

İklim değişikliğinden kaynaklanan afet tehlikeleri ve önlemlerine ilişkin kamu kurumlarına yönelik bölgesel düzeyde farklılaştırılmış kılavuzlar hazırlayacak.

Afet sırasında aksamadan hizmet verebilecek kesintisiz güvenli haberleşme sistemi oluşturulması amacıyla 81 ilde sayısal telsiz altyapısının kurulumunu tamamlayacak. Kuraklık nedeniyle bölgesel yangın ihtimalinin güçlenmesi, yangınlara müdahalede gecikme, yanlış uygulamalar, itfaiyelerde personel/eğitiminde eksiklikler ve araç/finansal kaynak yetersizliği gibi nedenlerle bu alanın kamu eliyle acilen yeniden yapılandırmasına karar verildi.

