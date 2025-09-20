İstanbul'da 442 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
Karadeniz'i Sel Vurdu: Rize, Giresun, Artvin..

Karadeniz Bölgesi'nde etkili olan şiddetli sağanak Rize, Artvin ve Giresun'de sele neden oldu. Şiddetli yağış nedeniyle üç şehirde dereler taştı, yollar kapandı. Mahsur kalan vatandaşlar, ekipler tarafından kurtarıldı. Meteoroloji bölge için yeni uyarıda bulundu.

Karadeniz'i Sel Vurdu: Rize, Giresun, Artvin..

Karadeniz Bölgesi'ni sel vurdu.

Rize, Artvin ve Giresun'da şiddetli yağış toprak kaymasına neden oldu.

Üç şehirde de birçok yol kapandı.

Mahsur kalan vatandaşlar, ekipler tarafından kurtarıldı.

RİZE'DE ŞİDDETLİ YAĞIŞ: DERELER TAŞTI

Karadeniz Bölgesi'nde etkili olan sağanak Rize'de sel, su baskını ve heyelana neden oldu.

Gece saatlerinde etkisini gösteren yağışlar Ardeşen ve Fındıklı ilçelerinde heyelan ve yol çökmeleri yaşandı, birçok ana yol ulaşıma kapandı.

BUNGALOVLAR SUYA KAPILDI

Fındıklı ilçesindeki Arılı ve Çağlayan derelerinin debisi yükseldi.

Saatte metrekareye 75 kilogram yağışın düşmesiyle meydana gelen sel, taşkın ve heyelanlarda Ardeşen, Kalkandere, Fındıklı ve Pazar ilçelerinde mahsur kalan 15 kişi, AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.

Çamlıhemşin ilçesi Ayder Yaylası yolu üzerinde 2 bungalov sele kapılırken, işletmede kimsenin olmadığı öğrenildi.

AYDER YAYLASI YOLU KAPANDI

Bölgede gece boyu etkisini sürdüren yağışlar nedeniyle turizm merkezi Çamlıhemşin ilçesindeki Ayder Yaylası yolu, üzerindeki Çamlıhemşin Deresi'nin taşması ve toprak kayması sonucu ulaşıma kapandı.

Ardeşen ilçesi Şenyamaç köyünde ise sağanak sonrası bir köprü, debisi artan dere suları nedeniyle orta kısmından yıkıldı.

Ekipler, köprü çevresinde güvenlik önlemi alıp, yolu ulaşıma kapadı.

SEL SIRASINDA TRAFİK KAZASI: ARABADA SIKIŞTILAR

Yağışların ardından Kalkandere ilçesine bağlı Kayabaşı köyünde meydana gelen trafik kazasında beş kişinin sıkıştığına dair ihbar alındığı ve bölgeye AFAD, 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekiplerinin sevk edildiği belirtildi.

Ekiplerin yaptıkları çalışmayla beş kişinin yaralı olarak kurtarıldığı kaydedildi.

ARTVİN'İ DE SEL VURDU

Karadeniz'deki sağanak yağış Artvin'de de dereleri taşırdı.

Özellikle sahil ilçeleri ile Borçka'da hayat olumsuz etkilendi.

Yağışların ardından Borçka-Macahel karayolu heyelan nedeniyle ulaşıma kapanırken, bölgede bulunan Araklı, Atanoğlu ve Macahel Vadisi'ndeki altı köyle ulaşım tamamen kesildi.

KARAGÖL'E GİRİŞLER KAPATILDI

Şiddetli yağışların ardından Efeler Deresi'nin taşması, çevredeki tarım arazileri ile köy yollarını sular altında bıraktı. Bölgede elektrik kesintileri yaşanırken, ekipler kapalı yolları ulaşıma açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Artvin'in önemli turizm noktalarından biri olan Borçka Karagöl Tabiat Parkı'nda da yağışların etkisiyle su seviyesinde ciddi yükselme yaşandı.

Karagöl çevresinde bulunan bazı sosyal tesisler su altında kaldı. Ziyaretçilerin güvenliği açısından bölgeye girişler geçici süreyle kısıtlandı.

GİRESUN'DA HEYELAN: 8 KİŞİ KURTARILDI

Giresun'da sağanak nedeniyle Doğankent ilçesine bağlı Çatak köyünde heyelan meydana geldi.

Heyelanın ardından bulundukları evden çıkamayan 8 kişi, İl Özel İdaresi ve AFAD Giresun İl Müdürlüğü ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

Görele, Çanakçı ve Doğankent ilçelerindeki derelerde ise su seviyeleri yükseldi. İlçelerde yaşanan heyelanlar sonucu bazı köy yolları ulaşıma kapandı.


