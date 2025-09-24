Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü yüzde 1,19 değer kaybederek 11.331,75 puandan tamamladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 22,84 puan ve yüzde 0,20 artışla 11.354,59 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,16, holding endeksi yüzde 0,03 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok yükselen yüzde 1,53 ile tekstil deri olurken, en fazla gerileyen ise yüzde 0,15 ile bilişim oldu.

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın ABD'deki enflasyonla mücadele ve parasal gevşeme sürecine ilişkin temkinli söylemlerinin ardından karışık seyrediyor.

Analistler, bugün yurt içinde reel kesim güven endeksi ve imalat sanayi kapasite kullanım oranı, yurt dışında ise Almanya'da Ifo iş dünyası güven endeksi ve ABD'de yeni konut satışlarının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.400 ve 11.500 puanın direnç, 11.300 ve 11.200 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.