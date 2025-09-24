Yaş haddi nedeniyle sözleşmesi sona eren personel, ayrıca iş sonu tazminatı farkı alabilir mi?

Detaylar/Değerlendirmeler:



657 sayılı Kanun Madde 4 (B) kapsamında görev yapan sözleşmeli personelin fiili çalışmaları 65 yaşını doldurduklarında zorunlu olarak sona ermektedir.

Kamu, kurum ve kuruluşlarında 657 sayılı Kanun Madde 4/B hükmüne göre sözleşmeli çalıştırılan personel, "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar" da yer alan hükümler kapsamında istihdam edilmektedirler.



Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar' da yer alan hükümlerde, özel kanunlarında yaş haddine ilişkin özel hüküm bulunan haller dışında, 65 yaşını bitirmiş olanların sözleşmeli olarak çalıştırılamayacağı ve sözleşmeli çalıştırılmakta iken 65 yaşını dolduranların sözleşmelerinin, 65 yaşını doldurdukları tarihte hiçbir işleme gerek kalmaksızın sona ereceği belirtilmiştir.



Ayrıca, söz konusu Esaslar'da, Devlet Memurları Kanununa göre girebilecekleri hizmet sınıfındaki aynı veya benzeri kadro unvanı esas alınarak hizmet yılı ve öğrenim durumu aynı olan emsali personele 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu hükümlerine göre bir hizmet yılı için ödenecek azami emeklilik ikramiyesi tutarını geçmemek üzere, kurumunda çalışılan her tam hizmet yılı için ayrılış tarihindeki hizmet sözleşmesinde yazılı aylık brüt ücret tutarında iş sonu tazminatı ödeneceği ve bir yıldan artan süreler için de, tam yıl için hesaplanan miktardan o süreye isabet eden tutar kadar ödeme yapılacağı belirtilmiştir.



Memurlara emekli ikramiyesi ödenmesini belirleyen 5434 sayılı Kanun Madde 89 hükmüne göre de; emekli ikramiyesi, emekli aylığı bağlanma sırasında her tam fiili hizmet yılı için aylık bağlamaya esas tutarın bir aylığı olarak verilmekte, ayrıca, yaş haddi sebebiyle emekliye sevk edilenlere de aylığa hak kazandıkları tarihi takip eden üç ay içinde emekli ikramiyesinin hesaplanmasına esas alınan katsayılarda meydana gelecek artış nedeniyle oluşacak ikramiye farkları ile ilk mali yılın birinci ayında katsayılar dışındaki diğer unsurlarda meydana gelecek artışa, bu tarihte yürürlükte olan katsayılar uygulanmak suretiyle bulunacak ikramiye farkları, emekli ikramiyesi ile ilgili hükümlere göre ayrıca ödenmekte, ancak aylığa hak kazandıkları tarihi takip eden üç ay içinde katsayılarda artış yapılmadığı takdirde, müteakiben katsayılarda altı ay içinde yapılacak ilk artıştan doğan ikramiye farkları da ayrıca ödenmektedir.



5434 sayılı Kanunun yaş haddine ilişkin olan Madde 40 hükmünde de genel olarak memurların çalışmalarının 65 yaşlarını doldurdukları tarihte zorunlu olarak biteceği belirlenmiştir.

Dolayısıyla, sözleşmeli personelin 65 yaşından sonra sözleşmeli çalışamayacakları ile memurların 65 yaşından sonra fiili olarak çalışamayacakları bir anlamda benzerlik kazanmış olsa da, sözleşmeli personele ilişkin Esaslarda sadece sözleşmeli personelin emekliliğinde emsal alınacak olan memur kadrosuna atıf yapıldığı, bu bakımdan da yaş haddinden dolayı bir emekliliğin söz konusu olmadığı anlaşılmaktadır.



Zira, yaş haddinden emeklilikte memurlara zorunlu olarak SGK nca bir işlem tesis edilmesi gerekmekte, oysa sözleşmeli personelin 65 yaşını doldurduklarında çalışamama durumunda SGK nca zorunlu bir işlem tesisi mümkün olmamakta, mutlaka kişilerin bir müracaatının beklenilmesi gerekmektedir.

Sonuç bağlamında değerlendirmemiz;



657 sayılı Kanun 4 (B) kapsamında çalışanların 65 yaştan dolayı sözleşmelerinin feshi ile memurların 65 yaştan dolayı zorunlu emeklilikleri aynı olmadığını, bu nedenle, sözleşmeli personelin alacağı ikramiye tutarının belirlenmesini sağlayan hükümlerin, ayrıca yaş haddinden emeklilikte ödenen ikramiye farkının ödenmesini gerektirmediğini değerlendirmekteyiz.

